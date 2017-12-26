На Сахалине ветер снес с балкона 4-го этажа вышедшую покурить пенсионерку

Пожилую женщину на Сахалине, вышедшую покурить на балкон четвертого этажа, снесло шквальным ветром.
К счастью, пенсионерка упала в сугроб снега во дворе пятиэтажки, что смягчило удар.
Также СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что скорая из-за сильнейшей метели не могла добраться до места происшествия. Пострадавшую якобы везли до местной больницы в ковше погрузчика.
Факт госпитализации подтвердили РИА Новости в центральной районной больнице Углегорска. Медики рассказали, что к ним поступила пожилая женщина с травмами после падения с балкона.
ЦРБ Углегорска: «Да, такой случай имел место быть. Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы».
На Сахалине уже два дня бушует мощный циклон. Почти 30 сел были полностью обесточены, еще 13 остались без света частично. Также сообщается, что ураганный ветер повредил кровлю 13 домов. В Долинском районе спасатели вызволили из снежного плена более 100 машин. До улучшения метеоусловий закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде.
Также СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что скорая из-за сильнейшей метели не могла добраться до места происшествия. Пострадавшую якобы везли до местной больницы в ковше погрузчика.
Факт госпитализации подтвердили РИА Новости в центральной районной больнице Углегорска. Медики рассказали, что к ним поступила пожилая женщина с травмами после падения с балкона.
ЦРБ Углегорска: «Да, такой случай имел место быть. Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы».
Ураганный ветер на Сахалине снес с балкона четвертого этажа вышедшую покурить бабушку. Женщине повезло — она упала в мяг…Опубликовано НТВ 26 декабря 2017 г.
На Сахалине уже два дня бушует мощный циклон. Почти 30 сел были полностью обесточены, еще 13 остались без света частично. Также сообщается, что ураганный ветер повредил кровлю 13 домов. В Долинском районе спасатели вызволили из снежного плена более 100 машин. До улучшения метеоусловий закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде.
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