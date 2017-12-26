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    Пнувшая ребенка на детской площадке в Петербурге отказалась от своих показаний. Санкт-Петербург, дети и подростки, драки и избиения, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПнувшая ребенка на детской площадке в Петербурге отказалась от своих показаний

    Пнувшая ребенка на детской площадке в Петербурге отказалась от своих показаний

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    Пнувшая ребенка на детской площадке в Петербурге отказалась от своих показаний

    Пнувшая ребенка на детской площадке в Петербурге отказалась от своих показаний

      Оскандалившаяся Надежда Фёдорова на сегодняшнем заседании суда сначала признала вину, а позднее выдвинула альтернативную версию развития событий. И эта версия противоположна тому, что было сказано ранее.

      Сегодняшнее заседание Петроградского районного суда шокировало даже адвокатов печально известной дамы с собачкой. Сначала женщина призналась в том, что в августе в ходе конфликта на детской площадке пнула трехлетнего больного ребенка.

      Но вскоре Надежда Фёдорова полностью отказалась от своих слов, хотя до этого даже извинилась перед матерью пострадавшего ребенка. Мол, била не она, а напали на нее и ее собаку. И она вовсе не пинала мальчика, а просто споткнулась. И даже газовый баллончик представлял собой модный дезодорант, сообщает «Комсомольская правда».

      Отмечается, что адвокат дамы с собачкой просил ее замолчать. Но женщина продолжила гнуть свою линию. В результате мама пострадавшего мальчика расплакалась и заявила, что в суд больше не придет. Между тем следующее заседание назначено на 6 февраля. В этот день будут допрашивать свидетелей.

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