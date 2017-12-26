Врачи рассказали о самочувствии пенсионерки, 14 лет питавшейся гвоздями и шурупами

В Бурятии пациентка, которой врачи сообщили, что в ее организме не хватает железа, отправилась за витаминами в строительный магазин. С помощью гвоздей и шурупов она «лечилась» более 10 лет.
Во время многочасовой операции в отделении хирургии медики достали из желудка пожилой женщины полторы сотни предметов — гвозди, шурупы, гайки, дверные шпингалеты и серебряную цепочку. Многое из того, что удалось извлечь, было ржавое и явно находилось в теле пациентки не один день. Как выяснилось, нездоровый аппетит пенсионерка проявляла на протяжении 14 лет. С тех самых пор, как ей поставили диагноз анемия — нехватка железа. Тогда слова врачей женщина восприняла буквально, и металлические изделия прочно вошли в ее рацион.
Врачи считают настоящим чудом то, что пенсионерке удалось выжить с таким грузом в желудке. Железные предметы она проглатывала каким-то немыслимым способом — так, что пищевод почти не пострадал. Однако в организме началось опасное воспаление, в больницу пациентка поступила с высокой температурой.
Конечно, едва ли душевно здоровый человек мог решиться на такую диету, говорят специалисты. Возможно, у пенсионерки была затяжная депрессия или даже психическое заболевание посерьезнее. В любом случае, считают психотерапевты, врачи должны повнимательнее относиться к пожилым клиентам, рассказывая им о диагнозах. Давать четкие рекомендации, чтобы никому в голову не пришло восполнить дефицит железа таким вот образом.
Этот случай бурятские врачи называют уникальным и говорят, что сейчас жизни пенсионерки уже ничто не угрожает. Ее перевели в отделение неврологии. И, конечно же, теперь с ней побеседуют и специалисты по душевным расстройствам и другие профильные врачи. Анемия, диагностированная 14 лет назад, никуда не делась. Теперь ее будут лечить куда более консервативным методом.
Подробности — в видеоматериале.
Врачи считают настоящим чудом то, что пенсионерке удалось выжить с таким грузом в желудке. Железные предметы она проглатывала каким-то немыслимым способом — так, что пищевод почти не пострадал. Однако в организме началось опасное воспаление, в больницу пациентка поступила с высокой температурой.
Конечно, едва ли душевно здоровый человек мог решиться на такую диету, говорят специалисты. Возможно, у пенсионерки была затяжная депрессия или даже психическое заболевание посерьезнее. В любом случае, считают психотерапевты, врачи должны повнимательнее относиться к пожилым клиентам, рассказывая им о диагнозах. Давать четкие рекомендации, чтобы никому в голову не пришло восполнить дефицит железа таким вот образом.
Этот случай бурятские врачи называют уникальным и говорят, что сейчас жизни пенсионерки уже ничто не угрожает. Ее перевели в отделение неврологии. И, конечно же, теперь с ней побеседуют и специалисты по душевным расстройствам и другие профильные врачи. Анемия, диагностированная 14 лет назад, никуда не делась. Теперь ее будут лечить куда более консервативным методом.
Подробности — в видеоматериале.
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