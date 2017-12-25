В желудке бурятской пенсионерки нашли 150 гвоздей, гаек и болтов

Хирурги извлекли из желудка
74-летней жительницы Иволгинского района Бурятии полторы сотни инородных предметов, в том числе отрезки арматуры, дверные шпингалеты и гвозди.
Как сообщает пресс-служба республиканской клинической больницы имени Семашко, у женщины после лечения в больнице по неизвестным причинам была повышенная температура. Во время эндоскопии у нее обнаружили и вынули четыре гвоздя. После этого врачи решили прооперировать пациентку.
Из сообщения больницы: «Из желудка были извлечены 152 железных предмета: длинные гвозди, крупные шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 см и даже серебряная цепочка 925-й пробы. Предметы начали окисляться, то есть сколько они там находились, никому не известно, кроме самой женщины».
При этом отмечается, что стенки желудка, горла и пищевода пациентки не пострадали. В настоящее время женщина находится в отделении реанимации. Как именно металлические предметы попали в желудок пенсионерки, не уточняется.
Из сообщения больницы: «Из желудка были извлечены 152 железных предмета: длинные гвозди, крупные шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 см и даже серебряная цепочка 925-й пробы. Предметы начали окисляться, то есть сколько они там находились, никому не известно, кроме самой женщины».
При этом отмечается, что стенки желудка, горла и пищевода пациентки не пострадали. В настоящее время женщина находится в отделении реанимации. Как именно металлические предметы попали в желудок пенсионерки, не уточняется.
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