Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Ранее документ одобрила Госдума.
Согласно закону, повышение пройдет в два этапа. С января будущего года МРОТ составит 9 тысяч 489 рублей — это 85% от прожиточного минимума. А с 2019 года два показателя окончательно сравняются.
Теперь документ отправится на стол президента.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин уточнил, что абсолютная величина индексации МРОТ в 2019 году будет установлена, когда станет известен уровень прожиточного минимума.
В настоящее время МРОТ в России составляет 7800 рублей, а прожиточный минимум трудоспособного населения — 10,5 тысяч рублей.
Теперь документ отправится на стол президента.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин уточнил, что абсолютная величина индексации МРОТ в 2019 году будет установлена, когда станет известен уровень прожиточного минимума.
В настоящее время МРОТ в России составляет 7800 рублей, а прожиточный минимум трудоспособного населения — 10,5 тысяч рублей.
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