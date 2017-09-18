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  • 18.09, 17:05

    МРОТ в России повысят до 85% прожиточного минимума в 2018 году

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    МРОТ в России повысят до 85% прожиточного минимума в 2018 году

    МРОТ в России повысят до 85% прожиточного минимума в 2018 году

    Правительство РФ одобрило проект о доведении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

    Проект повышения МРОТ планируется реализовать в два этапа: до 85% и до 100% от прожиточного минимума. Первый этап программы начнется с 1 января 2018 года, сообщил глава Минтруда Максим Топилин на брифинге по итогам заседания правительства.

    Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «С 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 тысяч 489 рублей — это ровно 85% от фактического прожиточного минимума за второй квартал, а с 1 января 2019 года этот законопроект предусматривает выравнивание МРОТ и прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте и устанавливается относительная величина 100%».

    Топилин уточнил, что абсолютная величина индексации МРОТ в 2019 году будет установлена, когда станет известен уровень прожиточного минимума, передает «Интерфакс».

    смотретьШмаков предложил поднять МРОТ с начала 2018 года
    Шмаков предложил поднять МРОТ с начала 2018 года
    Повысить МРОТ до прожиточного минимума предложил на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин. В мае 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручал правительству подготовить документ о повышении размера оплаты труда.

    В настоящее время МРОТ в России составляет 7800 рублей, а прожиточный минимум трудоспособного населения — 10,5 тысяч рублей.

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