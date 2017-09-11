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  • 11.09, 15:24

    Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму к 2019 году

    10 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму к 2019 году

    Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму к 2019 году

    Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму к 2019 году
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя.

    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму предложения о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года, а по возможности — и раньше.

    Владимир Путин, президент РФ: «Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71–72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум».

    Напомним, в начале мая 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручал Правительству в течение нескольких недель подготовить документ о повышении МРОТ до прожиточного минимума. Премьер-министр отмечал, что уравнивание этих показателей должно произойти в течение двух ближайших лет.

    Напомним, с 1 июля МРОТ в России составляет 7800 рублей. Прожиточный минимум трудоспособного населения — 10,5 тысячи. В Трудовом кодексе отмечается, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, но сроки и порядок повышения должно определить правительство. На прошлой неделе Медведев поручил до 20 мая подготовить документ о повышении МРОТ до прожиточного минимума.

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