Сборная России перед ЧМ-2018 сыграет с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией

Российский футбольный союз утвердил план подготовки национальной сборной к домашнему чемпионату мира.
Как сообщил Виталий Мутко по итогам заседания исполкома РФС, сборная России в рамках подготовки к ЧМ-2018 проведет контрольные матчи с командами Бразилии, Франции, Австрии и Турции.
Товарищеская встреча со сборной Бразилии пройдет 23 марта в «Лужниках», с командой Франции — 27 марта в Санкт-Петербурге.
В мае российская команда проведет сбор в Австрии, по итогам которого сыграет с австрийцами в Инсбруке 30 мая. После этого сборная вернется в Россию и проведет товарищеский матч с командой Турции.
Виталий Мутко: «На исполкоме мы обсудили две игры на сборе в Австрии, в Инсбруке 30 мая сыграем с Австрией, а потом вернемся в Россию, где сыграем на стадионе „Динамо“, если они успеют ввести его в строй. Если нет — в Москве есть и другие стадионы. Мы подписали все контракты, соперником будет сборная Турции. Мы признательны им за игру, и у нас были обязательства провести ответную встречу».
Ранее стало известно, что Мутко объявил о приостановке своей деятельности на посту главы РФС.
Товарищеская встреча со сборной Бразилии пройдет 23 марта в «Лужниках», с командой Франции — 27 марта в Санкт-Петербурге.
В мае российская команда проведет сбор в Австрии, по итогам которого сыграет с австрийцами в Инсбруке 30 мая. После этого сборная вернется в Россию и проведет товарищеский матч с командой Турции.
Виталий Мутко: «На исполкоме мы обсудили две игры на сборе в Австрии, в Инсбруке 30 мая сыграем с Австрией, а потом вернемся в Россию, где сыграем на стадионе „Динамо“, если они успеют ввести его в строй. Если нет — в Москве есть и другие стадионы. Мы подписали все контракты, соперником будет сборная Турции. Мы признательны им за игру, и у нас были обязательства провести ответную встречу».
Ранее стало известно, что Мутко объявил о приостановке своей деятельности на посту главы РФС.
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