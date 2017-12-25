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    Сборная России перед ЧМ-2018 сыграет с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией

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    Сборная России перед ЧМ-2018 сыграет с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией

    Сборная России перед <nobr>ЧМ-2018</nobr> сыграет с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией

    Российский футбольный союз утвердил план подготовки национальной сборной к домашнему чемпионату мира.

    Как сообщил Виталий Мутко по итогам заседания исполкома РФС, сборная России в рамках подготовки к ЧМ-2018 проведет контрольные матчи с командами Бразилии, Франции, Австрии и Турции.

    Товарищеская встреча со сборной Бразилии пройдет 23 марта в «Лужниках», с командой Франции — 27 марта в Санкт-Петербурге.

    В мае российская команда проведет сбор в Австрии, по итогам которого сыграет с австрийцами в Инсбруке 30 мая. После этого сборная вернется в Россию и проведет товарищеский матч с командой Турции.

    Виталий Мутко: «На исполкоме мы обсудили две игры на сборе в Австрии, в Инсбруке 30 мая сыграем с Австрией, а потом вернемся в Россию, где сыграем на стадионе „Динамо“, если они успеют ввести его в строй. Если нет — в Москве есть и другие стадионы. Мы подписали все контракты, соперником будет сборная Турции. Мы признательны им за игру, и у нас были обязательства провести ответную встречу».

    Ранее стало известно, что Мутко объявил о приостановке своей деятельности на посту главы РФС.

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