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    Полиция Петербурга задержала возможных участников стрельбы в Апрашке. Санкт-Петербург, полиция, стрельба, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция Петербурга задержала возможных участников стрельбы в Апрашке

    Полиция Петербурга задержала возможных участников стрельбы в Апрашке

    2 комментария
    Полиция Петербурга задержала возможных участников стрельбы в Апрашке

    Полиция Петербурга задержала возможных участников стрельбы в Апрашке

    Полиция Петербурга задержала возможных участников стрельбы в Апрашке

      Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Апраксином дворе.

      Сотрудники правоохранительных органов искали зачинщиков в торговых рядах. Из разных рыночных отделов они вывели, в общей сложности, пятерых человек. Хотя, судя по словам очевидцев, группа конфликтующих была намного больше — около полусотни человек.

      Днем в ходе спора неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего трое получили ранения. Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой будет принято процессуальное решение.

      По данным СМИ, конфликтующие спорили из-за аренды помещений. Отмечается, что медики своевременно оказали помощь пострадавшим.

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