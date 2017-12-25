Полиция Петербурга задержала возможных участников стрельбы в Апрашке

Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Апраксином дворе.
Сотрудники правоохранительных органов искали зачинщиков в торговых рядах. Из разных рыночных отделов они вывели, в общей сложности, пятерых человек. Хотя, судя по словам очевидцев, группа конфликтующих была намного больше — около полусотни человек.
Днем в ходе спора неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего трое получили ранения. Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой будет принято процессуальное решение.
По данным СМИ, конфликтующие спорили из-за аренды помещений. Отмечается, что медики своевременно оказали помощь пострадавшим.
Днем в ходе спора неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего трое получили ранения. Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой будет принято процессуальное решение.
По данным СМИ, конфликтующие спорили из-за аренды помещений. Отмечается, что медики своевременно оказали помощь пострадавшим.
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