СМИ: в Апраксином дворе Петербурга продавцы устроили стрельбу из-за аренды

Полиция выясняет обстоятельства инцидента на рынке в Центральном районе города.
Как передает «Интерфакс», о стрельбе в Апраксином дворе стало известно около полудня. Очевидцы сообщают о пострадавших. Сейчас полицейские проводят проверку на территории рынка.
По данным 78.ru, в перестрелке участвовали около 50 человек. По предварительным данным, трое из них ранены из травматического пистолета. Причиной конфликта мог стать вопрос аренды.
По данным 78.ru, в перестрелке участвовали около 50 человек. По предварительным данным, трое из них ранены из травматического пистолета. Причиной конфликта мог стать вопрос аренды.
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