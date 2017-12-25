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    СМИ: в Апраксином дворе Петербурга продавцы устроили стрельбу из-за аренды

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    СМИ: в Апраксином дворе Петербурга продавцы устроили стрельбу из-за аренды

    СМИ: в Апраксином дворе Петербурга продавцы устроили стрельбу <nobr>из-за</nobr> аренды

    Полиция выясняет обстоятельства инцидента на рынке в Центральном районе города.

    Как передает «Интерфакс», о стрельбе в Апраксином дворе стало известно около полудня. Очевидцы сообщают о пострадавших. Сейчас полицейские проводят проверку на территории рынка.

    По данным 78.ru, в перестрелке участвовали около 50 человек. По предварительным данным, трое из них ранены из травматического пистолета. Причиной конфликта мог стать вопрос аренды.

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