Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Вероятных убийц 19-летней студентки схватили в Новосибирске

    1 комментарий
    • Фото: instagram.com
    Вероятных убийц <nobr>19-летней</nobr> студентки схватили в Новосибирске

    Вероятных убийц 19-летней студентки схватили в Новосибирске

    Вероятных убийц <nobr>19-летней</nobr> студентки схватили в Новосибирске
  • Фото: instagram.com

    • Правоохранители в Новосибирске задержали двух подозреваемых в убийстве 19-летней девушки, тело которой было найдено в субботу в лесополосе в Советском районе города.

    На днях с заявлением об исчезновении 19-летней дочери к правоохранителям обратился житель Первомайского района Новосибирска. Мужчина рассказал, что утром 21 декабря девушка вышла из дома и не вернулась. Ее телефон был недоступен. В итоге тело девушки нашли 23 декабря в лесополосе.

    Как сообщает СУ СК по Новосибирской области, «в ходе дальнейших следственных и оперативно-разыскных мероприятий произведено задержание двоих 26 и 28-летнего мужчин по подозрению в совершении преступления».

    Из сообщения СУ СК по Новосибирской области: «Следствием к данному моменту установлено, что потерпевшая приехала с подозреваемыми в один из домов в Левобережной части Советского района Новосибирска, где и было совершено ее убийство. Впоследствии тело потерпевшей было сокрыто».

    По данным некоторых СМИ, девушка в тот день планировала устроиться на работу гувернанткой и собиралась встретиться с работодателями. Однако, изучив переписку погибшей студентки с работодателем, правоохранительные органы пришли к выводу, что речь идет о несколько других услугах. Так, выяснилось, что на работу брали только модельных девушек юного возраста. Кроме того, погибшая девушка публиковала в соцсетях свои интимные снимки, а на сайте «Содержанки», где девушки ищут спонсора, до сих пор висит ее анкета.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru