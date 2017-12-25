Вероятных убийц 19-летней студентки схватили в Новосибирске

Правоохранители в Новосибирске задержали двух подозреваемых в убийстве
19-летней девушки, тело которой было найдено в субботу в лесополосе в Советском районе города.
На днях с заявлением об исчезновении 19-летней дочери к правоохранителям обратился житель Первомайского района Новосибирска. Мужчина рассказал, что утром 21 декабря девушка вышла из дома и не вернулась. Ее телефон был недоступен. В итоге тело девушки нашли 23 декабря в лесополосе.
Как сообщает СУ СК по Новосибирской области, «в ходе дальнейших следственных и оперативно-разыскных мероприятий произведено задержание двоих 26 и 28-летнего мужчин по подозрению в совершении преступления».
Из сообщения СУ СК по Новосибирской области: «Следствием к данному моменту установлено, что потерпевшая приехала с подозреваемыми в один из домов в Левобережной части Советского района Новосибирска, где и было совершено ее убийство. Впоследствии тело потерпевшей было сокрыто».
По данным некоторых СМИ, девушка в тот день планировала устроиться на работу гувернанткой и собиралась встретиться с работодателями. Однако, изучив переписку погибшей студентки с работодателем, правоохранительные органы пришли к выводу, что речь идет о несколько других услугах. Так, выяснилось, что на работу брали только модельных девушек юного возраста. Кроме того, погибшая девушка публиковала в соцсетях свои интимные снимки, а на сайте «Содержанки», где девушки ищут спонсора, до сих пор висит ее анкета.
Как сообщает СУ СК по Новосибирской области, «в ходе дальнейших следственных и оперативно-разыскных мероприятий произведено задержание двоих 26 и 28-летнего мужчин по подозрению в совершении преступления».
Из сообщения СУ СК по Новосибирской области: «Следствием к данному моменту установлено, что потерпевшая приехала с подозреваемыми в один из домов в Левобережной части Советского района Новосибирска, где и было совершено ее убийство. Впоследствии тело потерпевшей было сокрыто».
По данным некоторых СМИ, девушка в тот день планировала устроиться на работу гувернанткой и собиралась встретиться с работодателями. Однако, изучив переписку погибшей студентки с работодателем, правоохранительные органы пришли к выводу, что речь идет о несколько других услугах. Так, выяснилось, что на работу брали только модельных девушек юного возраста. Кроме того, погибшая девушка публиковала в соцсетях свои интимные снимки, а на сайте «Содержанки», где девушки ищут спонсора, до сих пор висит ее анкета.
Комментарии