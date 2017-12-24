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    Изнасилованная и убитая студентка из Новосибирска искала богатого спонсора

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    • Фото: instagram.com
    Изнасилованная и убитая студентка из Новосибирска искала богатого спонсора

    Изнасилованная и убитая студентка из Новосибирска искала богатого спонсора

    Изнасилованная и убитая студентка из Новосибирска искала богатого спонсора
  • Фото: instagram.com

    • В Новосибирске выясняют обстоятельства убийства 19-летней студентки, тело которой нашли в сумке.

    По предварительным данным, злоумышленники сначала изнасиловали девушку, а потом задушили ее.

    После этого преступники перемотали тело скотчем и, положив в большую хозяйственную сумку, бросили на обочине дороги возле леса. А накануне днем убитая студентка была найдена полицейскими.

    О пропаже девушки стало известно 21 декабря. Утром 19-летняя студентка отправилась на учебу, сообщив родным, что после занятий собирается ехать устраиваться на работу гувернанткой в коттедж.

    Впрочем, изучив переписку погибшей студентки с работодателем, правоохранительные органы пришли к выводу, что речь идет о несколько других услугах. Так, выяснилось, что на работу брали только модельных девушек юного возраста. Кроме того, погибшая девушка публиковала в соцсетях свои интимные снимки, а на сайте «Содержанки», где девушки ищут спонсора, до сих пор висит ее анкета, отмечает «Комсомольская правда».

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