В «Останкино» открыт мемориал в память о погибших в катастрофе Ту-154 журналистах

Сегодня в России скорбят по жертвам катастрофы самолета
Ту-154 над Чёрным морем. Она произошла год назад. В телецентре «Останкино» открыли мемориал погибшим. К нему несут цветы.
Катастрофа унесла жизни сотрудников НТВ — корреспондента Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова, звукооператора Евгения Толстова, а также журналистов Первого канала и телеканала «Звезда». Также погибли российские военные музыканты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
На церемонии открытия гендиректор НТВ Алексей Земский сказал: «То утро выходного дня мы будем вспоминать долго. Вечная им память». Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что у Останкинского пруда «сформировался уже своего рода некрополь погибших товарищей».
Владимир Соловьев: «Очень хочется надеяться, что продолжения этому не будет. Но у нас такая жизнь и работа. Вечная память нашим братьям, погибшим при исполнении своих служебных обязанностей».
Сегодня — ровно год со дня крушения Ту-154 над Чёрным морем. 25 декабря борт Минообороны вылетел из Сочи в Сирию. Через минуту после взлета самолет рухнул в воду. В этой катастрофе погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. В понедельник на федеральном военном кладбище в память о жертвах катастрофы будет открыта стела.
На церемонии открытия гендиректор НТВ Алексей Земский сказал: «То утро выходного дня мы будем вспоминать долго. Вечная им память». Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что у Останкинского пруда «сформировался уже своего рода некрополь погибших товарищей».
Владимир Соловьев: «Очень хочется надеяться, что продолжения этому не будет. Но у нас такая жизнь и работа. Вечная память нашим братьям, погибшим при исполнении своих служебных обязанностей».
Сегодня — ровно год со дня крушения Ту-154 над Чёрным морем. 25 декабря борт Минообороны вылетел из Сочи в Сирию. Через минуту после взлета самолет рухнул в воду. В этой катастрофе погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. В понедельник на федеральном военном кладбище в память о жертвах катастрофы будет открыта стела.
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