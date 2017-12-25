В России пройдут мероприятия в память о погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем

Год назад потерпел крушение Ту-154 Минобороны России, вылетевший из Сочи в Сирию. В память о погибших журналистах сегодня в Москве откроют стелу у телецентра «Останкино».

Сегодня — ровно год со дня крушения Ту-154 над Черным морем. 25 декабря борт Минообороны вылетел из Сочи в Сирию. Через минуту после взлета самолет рухнул в воду. В этой катастрофе погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.



Музыканты и артисты ансамбля имени Александрова летели поздравить российских военных с наступающим Новым годом. Среди погибших художественный руководитель коллектива народный артист России генерал-лейтенант Валерий Халилов. В общей сложности, ансамбль потерял почти половину творческого состава. Вместе с артистами на борту находились глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты НТВ: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.



В авиакатастрофе также погибли съемочные группы Первого канала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, и журналисты телеканала «Звезда»: корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский.



Сегодня в память о жертвах этой трагедии откроют стелу на федеральном военном кладбище Москвы, а в телецентре Останкино установят мемориал погибшим журналистам. В Успенском соборе Новодевичьего монастыря отслужат панихиду по погибшим.



