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    В России пройдут мероприятия в память о погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем. авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, самолеты, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России пройдут мероприятия в память о погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем

    В России пройдут мероприятия в память о погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем

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    В России пройдут мероприятия в память о погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr> над Чёрным морем

    В России пройдут мероприятия в память о погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем

    В России пройдут мероприятия в память о погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr> над Чёрным морем

      Год назад потерпел крушение Ту-154 Минобороны России, вылетевший из Сочи в Сирию. В память о погибших журналистах сегодня в Москве откроют стелу у телецентра «Останкино».

      Сегодня — ровно год со дня крушения Ту-154 над Черным морем. 25 декабря борт Минообороны вылетел из Сочи в Сирию. Через минуту после взлета самолет рухнул в воду. В этой катастрофе погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.

      Музыканты и артисты ансамбля имени Александрова летели поздравить российских военных с наступающим Новым годом. Среди погибших художественный руководитель коллектива народный артист России генерал-лейтенант Валерий Халилов. В общей сложности, ансамбль потерял почти половину творческого состава. Вместе с артистами на борту находились глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты НТВ: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

      В авиакатастрофе также погибли съемочные группы Первого канала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, и журналисты телеканала «Звезда»: корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский.

      Сегодня в память о жертвах этой трагедии откроют стелу на федеральном военном кладбище Москвы, а в телецентре Останкино установят мемориал погибшим журналистам. В Успенском соборе Новодевичьего монастыря отслужат панихиду по погибшим.

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