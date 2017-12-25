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    Следствие по делу о катастрофе Ту-154 под Сочи исключило версию взрыва

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    • Фото: РИА Новости, Нина Зотина
    Следствие по делу о катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> под Сочи исключило версию взрыва

    Следствие по делу о катастрофе Ту-154 под Сочи исключило версию взрыва

    Следствие по делу о катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> под Сочи исключило версию взрыва
  • Фото: РИА Новости, Нина Зотина

    • В Следственном комитете рассказали о расследовании катастрофы Ту-154, упавшего в Чёрное море в декабре 2016 года.

    По данным ведомства, версия взрыва на борту разбившегося под Сочи Ту-154 полностью исключается. Об этом свидетельствуют результаты экспертиз, проведенных следствием.

    Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета: «Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна».

    Она отметила, что в ходе расследования катастрофы получены заключения по результатам 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз, завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов. Сегодня стало известно, что СКР продлил срок расследования. К выяснению обстоятельств катастрофы привлечены лучшие следователи СК.

    Светлана Петренко: «К настоящему времени проводится работа с более чем 100 свидетелями, в том числе должностными лицами Воздушно-космических сил, а также сотрудниками АО Международный аэропорт Сочи, отвечавшими за подготовку воздушного судна к полету и управление воздушным движением».

    Сегодня — ровно год со дня катастрофы Ту-154. 25 декабря борт Минообороны вылетел из Сочи в Сирию. Вскоре после взлета самолет рухнул в воду. В этой катастрофе погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.

    смотретьМинобороны подвело итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
    Минобороны подвело итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
    Музыканты и артисты ансамбля имени Александрова летели поздравить российских военных с наступающим Новым годом. Среди погибших — художественный руководитель коллектива, народный артист России генерал-лейтенант Валерий Халилов. В общей сложности, ансамбль потерял почти половину творческого состава. Вместе с артистами на борту находились глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты НТВ: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Также погибли съемочные группы Первого канала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, и журналисты телеканала «Звезда»: корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский.

    смотретьВ России пройдут траурные мероприятия в память о погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем
    В России пройдут траурные мероприятия в память о погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем
    Сегодня в память о жертвах этой трагедии откроют стелу на федеральном военном кладбище Москвы, а в телецентре Останкино установят мемориал погибшим журналистам. В Успенском соборе Новодевичьего монастыря отслужат панихиду по погибшим.

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