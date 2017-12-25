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    Мощный циклон обрушился на Сахалин. МЧС, Сахалин, погода, снег, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМощный циклон обрушился на Сахалин

    Мощный циклон обрушился на Сахалин

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    Мощный циклон обрушился на Сахалин

    Мощный циклон обрушился на Сахалин

    Мощный циклон обрушился на Сахалин

      По прогнозам метеорологов, в ближайшее время непогода будет только усиливаться и затронет 15 районов Сахалинской области.

      МЧС распространило предупреждение о сильном циклоне, который затронет 15 районов Сахалина в понедельник и вторник. Ожидаются сильный снег и шквалистый ветер, скорость которого может достигать 30 метров в секунду.

      Из-за непогоды уже закрыта паромная переправа, соединяющая остров с материком. Перекрыто движение и по некоторым автомобильным дорогам. В 11 районах Сахалина действует предупреждение об угрозе схода лавин. В нескольких школах отменены занятия.

      Бригады энергетиков приведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой. Подразделения спасателей также переведены на усиленный режим несения службы. Специалисты МЧС призывают жителей Сахалина не покидать населенные пункты во время прохождения циклона.

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