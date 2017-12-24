Жителей Сахалина предупредили об огромных волнах

Опасное волнение моря ожидается у берегов Сахалина, заявили в МЧС.
Волны высотой до семи метров могут повредить береговые сооружения.
В связи с этим МЧС призывает жителей острова Кунашир, а также юго-западного побережья Сахалина проявлять осторожность и держаться на безопасном расстоянии от моря.
Ожидается, что опасная обстановка сохранится до вечера вторника, передает РИА Новости.
В связи с этим МЧС призывает жителей острова Кунашир, а также юго-западного побережья Сахалина проявлять осторожность и держаться на безопасном расстоянии от моря.
Ожидается, что опасная обстановка сохранится до вечера вторника, передает РИА Новости.
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