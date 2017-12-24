Предпринимателя заставили убрать знак «полякам ловить рыбу запрещено»

Владельцу рыбоводческого хозяйства из британского графства Оксфордшир после скандала пришлось убрать неполиткорректную табличку.
Житель деревни Лантон установил на ограде своего пруда табличку, на которой написано «рыболовам из Польши и Восточного блока вход воспрещен». Дело в том, что рыбалка в пруду платная, а британец считает, что мигранты склонны потихоньку удить, не уплатив. По его словам, он поймал за этим занятием нескольких человек.
Табличка вызвала возмущение мигрантов-рыболовов. Кроме того, как заявил предприниматель, ему даже стали поступать угрозы. Комиссия же вынесла хозяину пруда предупреждение, что если он не уберет скандальную надпись, то его заставят это сделать по закону «О равных возможностях».
Владелец рыбоводческого хозяйства согласился выполнить требования комиссия, однако заявил, что все равно «не станет терпеть воров, откуда бы они не приехали», сообщает BBC.
Табличка вызвала возмущение мигрантов-рыболовов. Кроме того, как заявил предприниматель, ему даже стали поступать угрозы. Комиссия же вынесла хозяину пруда предупреждение, что если он не уберет скандальную надпись, то его заставят это сделать по закону «О равных возможностях».
Владелец рыбоводческого хозяйства согласился выполнить требования комиссия, однако заявил, что все равно «не станет терпеть воров, откуда бы они не приехали», сообщает BBC.
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