ПВО США и Канады отследили сани Санта-Клауса над Москвой

Санта-Клаус уже доставил подарки для детей из Москвы, сообщает командование ПВО США и Канады.
Санта-Клаус, который сегодня совершает очередное путешествие по миру, пролетел на своих санях над Москвой. Об этом сообщило Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Санта отправился в путешествие с Северного полюса около 13:00 по московскому времени. Первым регионом, который он посетил, стала Чукотка. К настоящему времени Санта успел раздать подарки детям в Австралии, Новой Зеландии и Азии и вернулся в Россию.
Проект «NORAD следит за Сантой» существует с 1955 года. Тогда один из крупных универмагов в Колорадо разместил рекламу, в которой предложил детям позвонить Санта-Клаусу. Однако телефонный номер был напечатан с ошибкой, и дети попадали на горячую линию континентального командования ПВО. С тех пор каждый год в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса.
Для слежки за Сантой NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры». Ориентиром для радаров служит инфракрасный датчик на носу оленя Рудольфа, который ведет упряжку.
Следить за передвижениями Санты можно на сайте www.noradsanta.org.
Тем временем в России продолжается новогоднее турне Деда Мороза вместе с командой звезд НТВ. Так, накануне зимний волшебник посетил Санкт-Петербург, привез подарки ребятишкам в Детскую городскую больницу Святой Марии Магдалины и в детский приют, где особенно нуждаются в домашнем празднике. О новогоднем путешествии Деда Мороза можно узнать в специальном разделе на сайте НТВ.Ru.
Санта отправился в путешествие с Северного полюса около 13:00 по московскому времени. Первым регионом, который он посетил, стала Чукотка. К настоящему времени Санта успел раздать подарки детям в Австралии, Новой Зеландии и Азии и вернулся в Россию.
Hey kids, #NORAD just tracked #Santa and got some video of him delivering presents in Moscow Russia.https://t.co/KSdxmY30SD— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 24 декабря 2017 г.
Проект «NORAD следит за Сантой» существует с 1955 года. Тогда один из крупных универмагов в Колорадо разместил рекламу, в которой предложил детям позвонить Санта-Клаусу. Однако телефонный номер был напечатан с ошибкой, и дети попадали на горячую линию континентального командования ПВО. С тех пор каждый год в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса.
Для слежки за Сантой NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры». Ориентиром для радаров служит инфракрасный датчик на носу оленя Рудольфа, который ведет упряжку.
Следить за передвижениями Санты можно на сайте www.noradsanta.org.
Тем временем в России продолжается новогоднее турне Деда Мороза вместе с командой звезд НТВ. Так, накануне зимний волшебник посетил Санкт-Петербург, привез подарки ребятишкам в Детскую городскую больницу Святой Марии Магдалины и в детский приют, где особенно нуждаются в домашнем празднике. О новогоднем путешествии Деда Мороза можно узнать в специальном разделе на сайте НТВ.Ru.
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