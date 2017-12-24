Дед Мороз исполнил новогодние желания маленьких петербуржцев

В Северной столице встретили Деда Мороза из Великого Устюга. Он уже завершил длительное путешествие по десяткам городов Дальнего Востока, Сибири и Поволжья и с каждым днем все ближе подбирается к Москве. Вместе с журналистами НТВ в
Санкт-Петербург волшебник прибыл на сказочном транспорте.
Дед Мороз появляется в Петербурге как по заказу — вместе с сильной метелью. На паровозе он прибыл не на вокзал, а сразу на главную площадь — Дворцовую. Для детей, куда больше понимающих в волшебстве, чем взрослые, все это в порядке вещей.
В окружение классического архитектурного ансамбля Дворцовой собравшиеся отдали дань традиции и на счет «три» зажгли елку. Потом раздалась непривычная команда — «старт», после которой начался забег Дедов Морозов, среди которых главный один — с посохом и мешком подарков из Великого Устюга, остальные — его помощники.
Лошадка — не единственный подарок, который помещается в волшебном мешке. В этом году Дед Мороз вместе с командой НТВ снова исполняет мечты. В мешке лежит все, о чем просили дети.
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, зимний волшебник посетил детский приют, где особенно нуждаются в домашнем празднике, а потом поехал в детскую больницу Святой Марии Магдалины, где маленьким пациентам придется встретить Новый год в палатах.
В окружение классического архитектурного ансамбля Дворцовой собравшиеся отдали дань традиции и на счет «три» зажгли елку. Потом раздалась непривычная команда — «старт», после которой начался забег Дедов Морозов, среди которых главный один — с посохом и мешком подарков из Великого Устюга, остальные — его помощники.
Лошадка — не единственный подарок, который помещается в волшебном мешке. В этом году Дед Мороз вместе с командой НТВ снова исполняет мечты. В мешке лежит все, о чем просили дети.
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, зимний волшебник посетил детский приют, где особенно нуждаются в домашнем празднике, а потом поехал в детскую больницу Святой Марии Магдалины, где маленьким пациентам придется встретить Новый год в палатах.
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