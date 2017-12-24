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    В Интерполе объяснили ситуацию с проверкой Яценюка в аэропорту Женевы

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    • Фото: Reuters © 2017, Konstantin Chernichkin
    В Интерполе объяснили ситуацию с проверкой Яценюка в аэропорту Женевы

    В Интерполе объяснили ситуацию с проверкой Яценюка в аэропорту Женевы

    В Интерполе объяснили ситуацию с проверкой Яценюка в аэропорту Женевы
  • Фото: Reuters © 2017, Konstantin Chernichkin

    • В украинском бюро Интерпола назвали «стандартной процедурой» инцидент с бывшим премьером Арсением Яценюком в аэропорту Женевы.

    В украинском бюро заявили, что речь идет не о задержании, а об обычном паспортном контроле. После завершения процедуры Яценюк был пропущен через границу.

    При этом подчеркивается, что инцидент не связан с поручениями Интерпола или необходимостью задержания бывшего украинского премьера, передает «112 Украина».

    Василий Неволя, руководитель украинского бюро Интерпола: «События, которые произошли в аэропорту, никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке».

    смотретьВ Киеве прокомментировали задержание Яценюка в женевском аэропорту
    В Киеве прокомментировали задержание Яценюка в женевском аэропорту
    Напомним, накануне о задержании Яценюка в аэропорту Женевы сообщила его пресс-секретарь. По ее словам, бывшего премьера отпустили уже через 10 минут. Позднее в МВД Украины заявили, что Интерпол отменил циркуляр о розыске бывшего главы кабмина.

    Отметим, что в розыск бывшего украинского премьера Россия объявила в феврале этого года. Яценюка обвиняют в том, что он участвовал в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков, а также принимал участие в пытках и убийствах пленных российских военных.

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