В Интерполе объяснили ситуацию с проверкой Яценюка в аэропорту Женевы

В украинском бюро Интерпола назвали «стандартной процедурой» инцидент с бывшим премьером Арсением Яценюком в аэропорту Женевы.
В украинском бюро заявили, что речь идет не о задержании, а об обычном паспортном контроле. После завершения процедуры Яценюк был пропущен через границу.
При этом подчеркивается, что инцидент не связан с поручениями Интерпола или необходимостью задержания бывшего украинского премьера, передает «112 Украина».
Василий Неволя, руководитель украинского бюро Интерпола: «События, которые произошли в аэропорту, никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке».
Напомним, накануне о задержании Яценюка в аэропорту Женевы сообщила его пресс-секретарь. По ее словам, бывшего премьера отпустили уже через 10 минут. Позднее в МВД Украины заявили, что Интерпол отменил циркуляр о розыске бывшего главы кабмина.
Отметим, что в розыск бывшего украинского премьера Россия объявила в феврале этого года. Яценюка обвиняют в том, что он участвовал в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков, а также принимал участие в пытках и убийствах пленных российских военных.
При этом подчеркивается, что инцидент не связан с поручениями Интерпола или необходимостью задержания бывшего украинского премьера, передает «112 Украина».
Василий Неволя, руководитель украинского бюро Интерпола: «События, которые произошли в аэропорту, никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке».
Напомним, накануне о задержании Яценюка в аэропорту Женевы сообщила его пресс-секретарь. По ее словам, бывшего премьера отпустили уже через 10 минут. Позднее в МВД Украины заявили, что Интерпол отменил циркуляр о розыске бывшего главы кабмина.
Отметим, что в розыск бывшего украинского премьера Россия объявила в феврале этого года. Яценюка обвиняют в том, что он участвовал в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков, а также принимал участие в пытках и убийствах пленных российских военных.
Комментарии