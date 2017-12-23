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    Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России

    22 комментария
    • Фото: Арсеній Яценюк / facebook.com
    Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России

    Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России

    Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России
  • Фото: Арсеній Яценюк / facebook.com

    • Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Женевы.

    Яценюк, который прилетел в Швейцарию с младшей дочкой, был задержан по запросу России, сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

    При этом в своем Facebook она отметила, что экс-премьера отпустили через 10 минут, предупредив, что аналогичная процедура может повториться и при вылете.

    смотретьВ Ессентуках суд заочно арестовал Арсения Яценюка
    В Ессентуках суд заочно арестовал Арсения Яценюка
    Напомним, в России Арсения Яценюка, который до апреля 2016 года занимал пост премьер-министра Украины, обвиняют в бандитизме и убийствах. По данным следствия, Яценюк воевал на стороне боевиков во время первой чеченской кампании, а также принимал участие в пытках и убийствах пленных российских военных.

    Весной 2017 года суд заочно арестовал бывшего премьера, а Генпрокуратура РФ направила в Интерпол материалы для розыска Яценюка.

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