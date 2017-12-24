«Развивателя» Полонского выдвинули кандидатом в президенты

Инициативная группа из 520 человек выдвинула кандидатом в президенты РФ предпринимателя Сергея Полонского.
Выступая на мероприятии, которое прошло в спорткомплексе «Крылатское», бизнесмен изложил свою предвыборную программу и заявил, что сегодня России нужен «развиватель».
Сергей Полонский: «Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия — развиватель. Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более-менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов».
Также Полонский сравнил себя с Дональдом Трампом. Так, предприниматель назвал президента США коллегой и заявил, что по ряду проектов у него с Трампом были «одни и те же архитекторы и конструкторы». Полонский уточнил, что планирует сдать необходимые документы в ЦИК уже сегодня.
Как отмечает ТАСС, заседание инициативной группы, основную часть которой составили пожилые женщины, прошло весьма бурно. Поклонскому даже приходилось перекрикивать своих сторонников. «Если мы не можем себя прилично вести, что мы тогда требуем от страны?!» — заявлял он.
Напомним, в середине июля суд признал Сергея Полонского виновным в хищении 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов и приговорил его к 5 годам заключения. Несмотря на приговор, бизнесмена освободили в зале суда в связи с истечением срока давности.
О своем намерении принять участие в выборах президента Полонский объявил в начале ноября. Для регистрации как самовыдвиженцу ему необходимо собрать 300 тыс. подписей. При этом в одном регионе можно собрать не более 7,5 тыс. подписей.
Сергей Полонский: «Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия — развиватель. Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более-менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов».
Также Полонский сравнил себя с Дональдом Трампом. Так, предприниматель назвал президента США коллегой и заявил, что по ряду проектов у него с Трампом были «одни и те же архитекторы и конструкторы». Полонский уточнил, что планирует сдать необходимые документы в ЦИК уже сегодня.
Выезжаем в ЦИКОпубликовано Сергеем Полонским 23 декабря 2017 г.
Как отмечает ТАСС, заседание инициативной группы, основную часть которой составили пожилые женщины, прошло весьма бурно. Поклонскому даже приходилось перекрикивать своих сторонников. «Если мы не можем себя прилично вести, что мы тогда требуем от страны?!» — заявлял он.
Напомним, в середине июля суд признал Сергея Полонского виновным в хищении 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов и приговорил его к 5 годам заключения. Несмотря на приговор, бизнесмена освободили в зале суда в связи с истечением срока давности.
О своем намерении принять участие в выборах президента Полонский объявил в начале ноября. Для регистрации как самовыдвиженцу ему необходимо собрать 300 тыс. подписей. При этом в одном регионе можно собрать не более 7,5 тыс. подписей.
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