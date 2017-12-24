Последняя капля: крымские аграрии подают в суд на украинские власти

Руководители сразу нескольких сельхозпредприятий Крыма подали судебные иски против Украины в связи с водной блокадой полуострова. По их словам, незаконные действия Киева привели к миллиардным убыткам.

Решение подать в суд на правительство Украины Алексей Чередников вынашивал 3 года. Весной 2014-го в Херсонской области были перекрыты шлюзы Северо-Крымского канала, после чего полуостров остался без днепровской воды. Тогда за один день в ставках крупнейшего рыбного комбината региона погибла вся рыба.



Алексей Чередников, главный акционер «Крымского рыбокомбината»: «Слезы накатываются. Когда мы приезжали сюда, когда весь пруд был белый, потому что плавала погибшая рыба».



Рыбный комбинат в Красноперекопске был одним из крупнейших в Советском Союзе. Здесь в год выращивали до 10 тысяч тонн рыбы — карпов, карасей, толстолобиков, белых амуров. Строилось предприятие как объект сопутствующей инфраструктуры Северо-Крымского канала. Теперь здесь вместо водной глади от горизонта до горизонта простирается настоящий марсианский пейзаж.



Из третьего пруда крымского рыбного хозяйства пошло знаменитое выражение «брежневский карась». Каждая рыбка в длину была ровно 15 сантиметров. И через час полтора она уже была на Южном берегу Крыма, где ее сразу подавали к столу генсека.



Как передает корреспондент Олег Крючков, на момент перекрытия воды рыбный комбинат был украинским предприятием, его собственники подали иск в украинские суды. Только прямые убытки рыбоводов достигают полумиллиарда рублей, недополученная прибыль и банкротство предварительно оценили в несколько миллиардов.