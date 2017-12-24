В Киеве прокомментировали задержание Яценюка в женевском аэропорту

Украинские власти отреагировали на задержание
экс-премьера страны Арсения Яценюка по запросу России. В МВД Украины заявили, что циркуляр о розыске бывшего главы кабмина отменил Интерпол. В самом ведомстве эту информацию не комментируют.
Об обстоятельствах задержания Яценюка в своем Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.
В свою очередь Национальная полиция Украины со ссылкой на украинское бюро Интерпола на своем сайте сообщает, что генеральный секретариат Интерпола в Лионе признал обращение Москвы «необоснованным и отменил разыскной циркуляр россиян». «Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует», — отмечается в заявлении.
В международный розыск бывшего украинского премьера объявил в феврале этого года Следственный комитет РФ. Яценюка обвиняют в том, что в середине 90-х годов он участвовал в боевых действиях в Чечне на стороне террористов. Имя руководителя бывшего украинского кабмина связано и с тем, что во время его премьерства Киев устроил водную блокаду Крыма. Сейчас главы сразу нескольких аграрных хозяйств полуострова подали судебные иски против Украины. По их словам, незаконные действия Киева привели к миллиардным убыткам.
Якими б абсурдними не були обвинувачення російського слідкому, але вони мають реальні наслідки.Опубликовано Ольгой Лаппо 23 декабря 2017 г.
Арсенія Яценюка, який п…
В свою очередь Национальная полиция Украины со ссылкой на украинское бюро Интерпола на своем сайте сообщает, что генеральный секретариат Интерпола в Лионе признал обращение Москвы «необоснованным и отменил разыскной циркуляр россиян». «Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует», — отмечается в заявлении.
В международный розыск бывшего украинского премьера объявил в феврале этого года Следственный комитет РФ. Яценюка обвиняют в том, что в середине 90-х годов он участвовал в боевых действиях в Чечне на стороне террористов. Имя руководителя бывшего украинского кабмина связано и с тем, что во время его премьерства Киев устроил водную блокаду Крыма. Сейчас главы сразу нескольких аграрных хозяйств полуострова подали судебные иски против Украины. По их словам, незаконные действия Киева привели к миллиардным убыткам.
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