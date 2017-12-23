Оливье и селедка под шубой: почему в РФ не меняется новогоднее меню

Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что оливье и селедка под шубой будут на новогоднем столе чуть ли не в каждой российской семье. В сытые нулевые, лихие 90-е , перестройку и годы застоя именно застолье было самым настоящим незыблемым столпом стабильности, которая, правда, немного приелась.

Почему традиционные блюда не заменить на что-то новое? Объяснение очень простое. Журналист Анастасия Миронова взорвала информационное пространство своим материалом об особенностях национальной кулинарии. Вопрос Анастасии Мироновой о том, почему наши мамы плохо готовят, взволновал сотни тысяч граждан, последовали гневные комментарии, лайки, перепосты.



Анастасия Миронова, журналист: «Дело в том, что наши женщины в возрасте 45 и старше как домохозяйки формировались либо в условиях советского дефицита, либо достаточно голодных 90-х годов».



За окном менялись эпохи, а вместе с ними и интерьеры, окружавшие наших домохозяек на наших кухнях. Даже метраж кухни от тесных 6-метровых хрущевских вырос до немыслимых 11 реновационных. Но меню оставалось неизменным, словно выбитое на советских скрижалях.



Анастасия Миронова, журналист: «Особенность российской современной кухни заключается в том, что она очень трудоемкая. Это связано с тем, что во времена дефицита, когда у каждой хозяйки набор продуктов был ограниченный, имелась только единственная возможность выказать почтение и уважение — продемонстрировать сколько она сил и заботы вложила».



За годы не очень сытой жизни у десятков миллионов россиян сформировалось однообразное меню, которое просто прямое следствие бедности и продуктового дефицита, уверяет Миронова.



Правда ли это и как воспринимают приготовленные российскими женщинами блюда за границей — смотрите в репортаже корреспондента НТВ Аллы Давыдовой.