В Швеции разработали закон об обязательном разрешении на секс

Законодательную инициативу, призванную регулировать очень личную сферу человеческой жизни, обсуждает парламент Швеции. Депутаты намерены обязать мужчин получать четкое согласие от женщин перед тем, как вступать в интимную связь.
Шведская пресса обнародовала пугающую статистику. В благополучной европейской демократической стране в 2017 году в клиники обратились в 2 раза больше изнасилованных женщин, чем в прошлом. Швеция оказалась второй в мире по количеству надругательств, больше таких преступлений совершается только в Южной Африке. Законопроект о согласии на секс, который обсуждают эту неделю, — это ответная мера на волну харассмента.
Первоначально инициатива вызывала улыбку. А звучала она так: мужчина каждый раз перед вступлением в интимную связь должен спрашивать у женщины разрешение и получать согласие «в любой очевидной форме», даже если (самое интересное!) связь неслучайная, даже если мужчина и женщина уже много лет в браке. О законопроекте рассказал премьер-министр Швеции, инициатор документа.
Стефан Лёвен, председатель Правительства Швеции: «Судьи должны будут учитывать новый закон. Мы изменили его формулировку так, что теперь не может быть разночтений: секс должен быть по обоюдному согласию, иначе он преступен. Так что мы продвинули нашу позицию по этому вопросу, судьям надо следовать новой формулировке закона».
Как объясняет господин Лёвен, это не закон о согласии, он не вмешивается в семейную жизнь шведов, это попытка изменить понятие «изнасилование» и увеличить наказание насильникам. Хотя и сейчас закон достаточно строг. Например, виновным в насилии могут признать мужчину, если партнерша была, например, пьяна и просто не в состоянии это согласие выразить. Теперь политики говорят о том, что жертва может показать несогласие просто своей пассивностью, когда сопротивляться — себе дороже.
Критики поправок к закону уверены, что теперь в суде еще чаще вся доказательная база будет выглядеть как слово насильника против слова жертвы, а примеров вроде Кевина Спейси, когда одного слова достаточно, чтобы погубить карьеру, станет еще больше. Как передает корреспондент Светлана Андреева, закон шведы еще не приняли, но в парламенте он встретил однозначное одобрение, поэтому вероятность его принятия к рождественским каникулам и вступления в силу к лету следующего года весьма велика.
Первоначально инициатива вызывала улыбку. А звучала она так: мужчина каждый раз перед вступлением в интимную связь должен спрашивать у женщины разрешение и получать согласие «в любой очевидной форме», даже если (самое интересное!) связь неслучайная, даже если мужчина и женщина уже много лет в браке. О законопроекте рассказал премьер-министр Швеции, инициатор документа.
Стефан Лёвен, председатель Правительства Швеции: «Судьи должны будут учитывать новый закон. Мы изменили его формулировку так, что теперь не может быть разночтений: секс должен быть по обоюдному согласию, иначе он преступен. Так что мы продвинули нашу позицию по этому вопросу, судьям надо следовать новой формулировке закона».
Как объясняет господин Лёвен, это не закон о согласии, он не вмешивается в семейную жизнь шведов, это попытка изменить понятие «изнасилование» и увеличить наказание насильникам. Хотя и сейчас закон достаточно строг. Например, виновным в насилии могут признать мужчину, если партнерша была, например, пьяна и просто не в состоянии это согласие выразить. Теперь политики говорят о том, что жертва может показать несогласие просто своей пассивностью, когда сопротивляться — себе дороже.
Критики поправок к закону уверены, что теперь в суде еще чаще вся доказательная база будет выглядеть как слово насильника против слова жертвы, а примеров вроде Кевина Спейси, когда одного слова достаточно, чтобы погубить карьеру, станет еще больше. Как передает корреспондент Светлана Андреева, закон шведы еще не приняли, но в парламенте он встретил однозначное одобрение, поэтому вероятность его принятия к рождественским каникулам и вступления в силу к лету следующего года весьма велика.
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