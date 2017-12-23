Крепкий хозяйственник и успешный руководитель: кто такой Павел Грудинин

На съезде КПРФ обсуждали революционное решение — выдвижение кандидатуры директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Ранее это предложение поддержал пленум ЦК партии. Что касается Зюганова, то в стороне от президентской кампании он все же не останется. Главный российский коммунист собирается возглавить предвыборный штаб Грудинина.
Казалось бы, каких сюрпризов можно было ожидать от КПРФ? Раз за разом в президенты выдвигался Геннадий Зюганов. Раз за разом проигрывал. Бессменный лидер партии, бессменный кандидат, бессменная риторика — олигархи все разворовали, промышленность на грани краха, социальная несправедливость, безграмотные либералы в правительстве. И ничего в этой ситуации, по его мнению, не меняется. Еще и 7 Ноября перестал быть красным днем календаря, а ведь, как уверен лидер КПРФ, большинство россиян то, что сделал дедушка Ленин, одобряет.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ: «56% россиян, если верить „Леваде“, Ленина любят».
На этом сугубо традиционном информационном фоне случается буквально невозможный сюрприз. Кандидатом от КПРФ сегодня объявлен не Зюганов, а Павел Грудинин. Кажется, с коммунистами его роднит только формальный признак. Он — директор совхоза имени Ленина. Но ведь по факту он бизнесмен, взглядов прогрессивных и либеральных, как знают те, кому доводилось с ним общаться. И вряд ли он, подобно Зюганову, мечтает все национализировать. Но все же это выглядит долгожданным рациональным решением. Идея опять выдвинуть кандидатом Зюганова и надеяться на успех уже вызывает кислую улыбку.
Как передает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, остается одна, но очень серьезная проблема: Грудинин действительно, что называется, крепкий хозяйственник, хорошо разбирается в экономике, возглавляет весьма успешное аграрное предприятие, вот только от Калининграда до Владивостока его уж очень мало кто знает, а это ведь для политика, пожалуй, самое важное.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ: «56% россиян, если верить „Леваде“, Ленина любят».
На этом сугубо традиционном информационном фоне случается буквально невозможный сюрприз. Кандидатом от КПРФ сегодня объявлен не Зюганов, а Павел Грудинин. Кажется, с коммунистами его роднит только формальный признак. Он — директор совхоза имени Ленина. Но ведь по факту он бизнесмен, взглядов прогрессивных и либеральных, как знают те, кому доводилось с ним общаться. И вряд ли он, подобно Зюганову, мечтает все национализировать. Но все же это выглядит долгожданным рациональным решением. Идея опять выдвинуть кандидатом Зюганова и надеяться на успех уже вызывает кислую улыбку.
Как передает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, остается одна, но очень серьезная проблема: Грудинин действительно, что называется, крепкий хозяйственник, хорошо разбирается в экономике, возглавляет весьма успешное аграрное предприятие, вот только от Калининграда до Владивостока его уж очень мало кто знает, а это ведь для политика, пожалуй, самое важное.
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