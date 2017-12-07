В МИД пообещали зеркальный ответ, если США выйдут из договора РСМД

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил приверженность России Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). При этом он отметил, что Москва готова дать зеркальный ответ, если США примут решение о выходе из договора.
Сергей Рябков, замглавы МИД РФ: «Мы подтверждаем вновь, что Россия привержена Договору о РСМД и настроена его выполнять в полном объеме без каких-либо отклонений от его требований. Но если американцы пойдут на шаги, означающие фактический слом договора, наш ответ будет, как сказал президент Владимир Путин, „мгновенным и зеркальным“».
В интервью газете «Коммерсант» Рябков сообщил, что встреча контрольной комиссии по выполнению РСМД может состояться в ближайшее время.
Ранее неоднократно появлялись сообщения, что в Конгрессе США предлагают выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин пообещал мгновенный ответ в случае принятия американскими властями такого решения. При этом он добавил, что у России нет искушения выйти из договора.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.
В интервью газете «Коммерсант» Рябков сообщил, что встреча контрольной комиссии по выполнению РСМД может состояться в ближайшее время.
Ранее неоднократно появлялись сообщения, что в Конгрессе США предлагают выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин пообещал мгновенный ответ в случае принятия американскими властями такого решения. При этом он добавил, что у России нет искушения выйти из договора.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.
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