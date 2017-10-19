Путин пообещал мгновенную реакцию в случае выхода США из договора РСМД

Президент России заявил, что реакция страны на возможный выход США из договора РСМД будет немедленной и зеркальной.
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Если США примут решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то Россия ответит на это быстро и зеркально. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Если есть желание выйти из договора у наших американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным — хочу об этом сразу предупредить — и зеркальным».
При этом Путин отметил, что у России нет искушения выйти из договора, так как на вооружении страны появились новейшие ракеты авиационного и морского базирования. При этом у США подобные ракеты были и раньше, добавил президент.
Владимир Путин: «В последнее время мы часто слышали обвинения в том, что Россия нарушает этот договор, что-то разрабатывает. Может быть, и было бы такое искушение, если бы у нас не появились ракеты авиационного и морского базирования. Теперь у нас есть».
Ранее появились сообщения, что в Конгрессе США предлагают выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициатива обсуждается в Белом доме.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.
Владимир Путин, президент РФ: «Если есть желание выйти из договора у наших американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным — хочу об этом сразу предупредить — и зеркальным».
При этом Путин отметил, что у России нет искушения выйти из договора, так как на вооружении страны появились новейшие ракеты авиационного и морского базирования. При этом у США подобные ракеты были и раньше, добавил президент.
Владимир Путин: «В последнее время мы часто слышали обвинения в том, что Россия нарушает этот договор, что-то разрабатывает. Может быть, и было бы такое искушение, если бы у нас не появились ракеты авиационного и морского базирования. Теперь у нас есть».
Ранее появились сообщения, что в Конгрессе США предлагают выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициатива обсуждается в Белом доме.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.
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