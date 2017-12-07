Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию с Израилем в ходе встречи в Вене

Россия, как и подавляющее большинство других государств, раскритиковала решение Трампа в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля. Сегодня главы дипломатических ведомств США и России имели возможность напрямую обсудить этот вопрос.
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретились в Вене. Там сейчас проходит сессия совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.
Как сообщает корреспондент НТВ Лиза Герсон, американская журналистка успела выкрикнуть в спину дипломатам один единственный вопрос, попросив Тиллерсона прокомментировать ситуацию в Израиле. На что он попытался отшутиться, поскольку заготовленного ответа у него не было. Тиллерсон сказал: «Говорите громче». Журналистка повторила вопрос, однако ответа так и не нашлось.
Чуть позже Тиллерсон заявил, что перенос американского посольства в Иерусалим займет достаточно длительное время.
В повестке встречи глав дипломатии России и США были другие важные вопросы — ситуация в Сирии и на Украине.
Подробности — в видеоматериале.
Как сообщает корреспондент НТВ Лиза Герсон, американская журналистка успела выкрикнуть в спину дипломатам один единственный вопрос, попросив Тиллерсона прокомментировать ситуацию в Израиле. На что он попытался отшутиться, поскольку заготовленного ответа у него не было. Тиллерсон сказал: «Говорите громче». Журналистка повторила вопрос, однако ответа так и не нашлось.
Чуть позже Тиллерсон заявил, что перенос американского посольства в Иерусалим займет достаточно длительное время.
В повестке встречи глав дипломатии России и США были другие важные вопросы — ситуация в Сирии и на Украине.
Подробности — в видеоматериале.
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