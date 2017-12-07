Выборы президента: эксперты рассказали об ожиданиях от кампании Путина

Политологи рассказали, по какому сценарию может пойти предвыборная кампания Владимира Путина.
Во время президентской предвыборной кампании, которая стартует в этом месяце, правительству предстоит напряженная работа. Сегодня об этом своих подчиненных предупредил Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев: «Официально предвыборная кампания, конечно, начинается после того, как Совет Федерации назначает дату, эта информация публикуется в СМИ, но это уже события достаточно скорые. Поэтому хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная, четкая работа. Я не говорю, что вы до этого работали как-то иначе, но тем не менее период действительно очень ответственный. Прошу это иметь в виду».
Ранее Медведев говорил в интервью телеканалам, что как председатель «Единой России» поддержит кандидатуру Владимира Путина на пост президента. Впрочем, вопрос о том, будет ли Путин выдвигаться от партии, или пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, остается открытым.
Пресс-секретарь главы государства заявил, что пока рано говорить, когда и в какой форме будет представлена предвыборная программа Владимира Путина. Но, как отметил Дмитрий Песков, видение основных параметров программы у Владимира Путина есть, и оно «лучше, кем у кого бы то ни было».
Между тем политологи рассказали, по какому сценарию может пойти кампания Путина. Эксперты, в частности, обратили внимание на то, где именно прозвучали его первые предвыборные заявления.
Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюктуры: «С одной стороны, на форуме добровольцев — это была молодежная аудитория, молодые яркие лица, такой энергичный порыв. С другой стороны, консервативная аудитория на ГАЗе. Путин как бы символизирует запрос о целых двух аудиториях, о двух Россиях — о России настоящего и о России будущего. И мне кажется, если мы посмотрим на то, как будет развиваться эта предвыборная кампания, интересно было бы увидеть, какие сигналы каждой из аудиторий будет посылать Путин».
Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества: «Какое есть ожидание у граждан? Безусловно, это стабильность, это предсказуемость, это уверенность в завтрашнем дне. Кампания по выбору президента — это кампания, в ходе которой предъявляется программа развития, программа будущего, программа того, что предлагается сделать за эти шесть лет, того, как мы будем жить».
Президентские выборы пройдут 18 марта следующего года, и по закону постановление об их назначении должно быть принято как минимум за 90 дней до голосования, то есть до конца следующей недели.
Дмитрий Медведев: «Официально предвыборная кампания, конечно, начинается после того, как Совет Федерации назначает дату, эта информация публикуется в СМИ, но это уже события достаточно скорые. Поэтому хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная, четкая работа. Я не говорю, что вы до этого работали как-то иначе, но тем не менее период действительно очень ответственный. Прошу это иметь в виду».
Ранее Медведев говорил в интервью телеканалам, что как председатель «Единой России» поддержит кандидатуру Владимира Путина на пост президента. Впрочем, вопрос о том, будет ли Путин выдвигаться от партии, или пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, остается открытым.
Пресс-секретарь главы государства заявил, что пока рано говорить, когда и в какой форме будет представлена предвыборная программа Владимира Путина. Но, как отметил Дмитрий Песков, видение основных параметров программы у Владимира Путина есть, и оно «лучше, кем у кого бы то ни было».
Между тем политологи рассказали, по какому сценарию может пойти кампания Путина. Эксперты, в частности, обратили внимание на то, где именно прозвучали его первые предвыборные заявления.
Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюктуры: «С одной стороны, на форуме добровольцев — это была молодежная аудитория, молодые яркие лица, такой энергичный порыв. С другой стороны, консервативная аудитория на ГАЗе. Путин как бы символизирует запрос о целых двух аудиториях, о двух Россиях — о России настоящего и о России будущего. И мне кажется, если мы посмотрим на то, как будет развиваться эта предвыборная кампания, интересно было бы увидеть, какие сигналы каждой из аудиторий будет посылать Путин».
Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества: «Какое есть ожидание у граждан? Безусловно, это стабильность, это предсказуемость, это уверенность в завтрашнем дне. Кампания по выбору президента — это кампания, в ходе которой предъявляется программа развития, программа будущего, программа того, что предлагается сделать за эти шесть лет, того, как мы будем жить».
Президентские выборы пройдут 18 марта следующего года, и по закону постановление об их назначении должно быть принято как минимум за 90 дней до голосования, то есть до конца следующей недели.
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