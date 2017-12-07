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    Выборы президента: эксперты рассказали об ожиданиях от кампании Путина. Путин, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыборы президента: эксперты рассказали об ожиданиях от кампании Путина

    Выборы президента: эксперты рассказали об ожиданиях от кампании Путина

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    Выборы президента: эксперты рассказали об ожиданиях от кампании Путина

    Выборы президента: эксперты рассказали об ожиданиях от кампании Путина

    Выборы президента: эксперты рассказали об ожиданиях от кампании Путина

      Политологи рассказали, по какому сценарию может пойти предвыборная кампания Владимира Путина.

      Во время президентской предвыборной кампании, которая стартует в этом месяце, правительству предстоит напряженная работа. Сегодня об этом своих подчиненных предупредил Дмитрий Медведев.

      Дмитрий Медведев: «Официально предвыборная кампания, конечно, начинается после того, как Совет Федерации назначает дату, эта информация публикуется в СМИ, но это уже события достаточно скорые. Поэтому хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная, четкая работа. Я не говорю, что вы до этого работали как-то иначе, но тем не менее период действительно очень ответственный. Прошу это иметь в виду».

      Ранее Медведев говорил в интервью телеканалам, что как председатель «Единой России» поддержит кандидатуру Владимира Путина на пост президента. Впрочем, вопрос о том, будет ли Путин выдвигаться от партии, или пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, остается открытым.

      Пресс-секретарь главы государства заявил, что пока рано говорить, когда и в какой форме будет представлена предвыборная программа Владимира Путина. Но, как отметил Дмитрий Песков, видение основных параметров программы у Владимира Путина есть, и оно «лучше, кем у кого бы то ни было».

      Между тем политологи рассказали, по какому сценарию может пойти кампания Путина. Эксперты, в частности, обратили внимание на то, где именно прозвучали его первые предвыборные заявления.

      Алексей Чеснаков      , директор Центра политической конъюктуры: «С одной стороны, на форуме добровольцев — это была молодежная аудитория, молодые яркие лица, такой энергичный порыв. С другой стороны, консервативная аудитория на ГАЗе. Путин как бы символизирует запрос о целых двух аудиториях, о двух Россиях — о России настоящего и о России будущего. И мне кажется, если мы посмотрим на то, как будет развиваться эта предвыборная кампания, интересно было бы увидеть, какие сигналы каждой из аудиторий будет посылать Путин».

      Константин Костин      , глава Фонда развития гражданского общества: «Какое есть ожидание у граждан? Безусловно, это стабильность, это предсказуемость, это уверенность в завтрашнем дне. Кампания по выбору президента — это кампания, в ходе которой предъявляется программа развития, программа будущего, программа того, что предлагается сделать за эти шесть лет, того, как мы будем жить».

      Президентские выборы пройдут 18 марта следующего года, и по закону постановление об их назначении должно быть принято как минимум за 90 дней до голосования, то есть до конца следующей недели.

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