Генштаб ВС РФ: задача по разгрому ИГИЛ в Сирии выполнена

Российский Генштаб сообщил об освобождении Сирии от боевиков запрещенного в РФ ИГИЛ. Ранее официальный Дамаск не контролировал 70% территории страны. Большую часть неконтролируемой площади Сирии занимали отряды ИГИЛ.
В Генштабе подчеркнули, что российские базы в Сирии продолжат функционировать и после завершения военной операции.
Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ: «Задача по разгрому бандформирований террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемая Вооруженными силами Российской Федерации, выполнена. За последний месяц освобождены город Абу-Кемаль и ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат».
Таким образом, на сегодняшний день в САР нет ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем ИГИЛ. Территория Сирии полностью освобождена от боевиков этой террористической организации.
Впрочем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение об окончании операции российских ВКС в Сирии будет принимать исключительно верховный главнокомандующий Владимир Путин.
Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ: «Задача по разгрому бандформирований террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемая Вооруженными силами Российской Федерации, выполнена. За последний месяц освобождены город Абу-Кемаль и ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат».
Таким образом, на сегодняшний день в САР нет ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем ИГИЛ. Территория Сирии полностью освобождена от боевиков этой террористической организации.
Впрочем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение об окончании операции российских ВКС в Сирии будет принимать исключительно верховный главнокомандующий Владимир Путин.
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