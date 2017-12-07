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    Генштаб ВС РФ: задача по разгрому ИГИЛ в Сирии выполнена. Исламское государство, Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГенштаб ВС РФ: задача по разгрому ИГИЛ в Сирии выполнена

    Генштаб ВС РФ: задача по разгрому ИГИЛ в Сирии выполнена

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    Генштаб ВС РФ: задача по разгрому ИГИЛ в Сирии выполнена

    Генштаб ВС РФ: задача по разгрому ИГИЛ в Сирии выполнена

      Российский Генштаб сообщил об освобождении Сирии от боевиков запрещенного в РФ ИГИЛ. Ранее официальный Дамаск не контролировал 70% территории страны. Большую часть неконтролируемой площади Сирии занимали отряды ИГИЛ.

      В Генштабе подчеркнули, что российские базы в Сирии продолжат функционировать и после завершения военной операции.

      Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ: «Задача по разгрому бандформирований террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемая Вооруженными силами Российской Федерации, выполнена. За последний месяц освобождены город Абу-Кемаль и ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат».

      Таким образом, на сегодняшний день в САР нет ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем ИГИЛ. Территория Сирии полностью освобождена от боевиков этой террористической организации.

      Впрочем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение об окончании операции российских ВКС в Сирии будет принимать исключительно верховный главнокомандующий Владимир Путин.

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