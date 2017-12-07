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    Генштаб ВС РФ: Ту-22М3 нанесли 14 групповых ударов в Сирии за декабрь

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    Генштаб ВС РФ: Ту-22М3 нанесли 14 групповых ударов в Сирии за декабрь

    Генштаб ВС РФ: <nobr>Ту-22М3</nobr> нанесли 14 групповых ударов в Сирии за декабрь

    Бомбардировщики Ту-22М3, вылетавшие с аэродромов на территории России, в декабре нанесли в Сирии 14 групповых ударов по позициям террористов.

    Всего российские бомбардировщики провели 84 вылета в текущем месяце. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Сергей Рудской    : «За последние 5 дней наступления сирийских правительственных войск, поддерживаемых авиацией ВКС России, в этом районе уничтожено более 550 террористов, в том числе около 130 смертников, 6 танков, 14 джихад-мобилей, 91 пикап с установленными на них крупнокалиберными пулеметами».

    Он уточнил, что в настоящее время правительственные силы в Сирии проводят «зачистку» и разминируют освобожденные от террористов населенные пункты, передает ТАСС.

    Рудской также подчеркнул, что применение ВКС РФ при завершении операции по освобождению районов Сирии, находившихся под контролем ИГИЛ (запрещенной в России группировки — ред.), было беспрецедентным.

    По его словам, ежесуточно российская авиация совершала 100 и более вылетов и наносила до 250 ударов для поддержки наступающих правительственных сил.

    Сергей Рудской    : «Самолетами ВКС России уничтожались позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированная техника, пикапы с тяжелым вооружением. Массированно применялась дальняя авиация».

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