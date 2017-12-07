Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    В Кремле оценили уровень поддержки Путина

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский
    В Кремле оценили уровень поддержки Путина

    В Кремле оценили уровень поддержки Путина

    В Кремле оценили уровень поддержки Путина
  • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

    • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Путина самым сильным кандидатом на предстоящих выборах главы государства.

    По мнению Пескова, Владимир Путин обладает таким уровнем поддержки у россиян, который недоступен для его оппонентов. В Кремле убеждены, что у действующего президента самые большие шансы на победу в выборах, которые пройдут в марте следующего года.

    Дмитрий Песков: «Да, Путин самый сильный кандидат, помимо него будут и другие кандидаты. Шансы, конечно, больше всего у Путина, тот уровень поддержки, который есть у него, недоступен для других кандидатов».

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