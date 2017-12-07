В Кремле оценили уровень поддержки Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Путина самым сильным кандидатом на предстоящих выборах главы государства.
По мнению Пескова, Владимир Путин обладает таким уровнем поддержки у россиян, который недоступен для его оппонентов. В Кремле убеждены, что у действующего президента самые большие шансы на победу в выборах, которые пройдут в марте следующего года.
Дмитрий Песков: «Да, Путин самый сильный кандидат, помимо него будут и другие кандидаты. Шансы, конечно, больше всего у Путина, тот уровень поддержки, который есть у него, недоступен для других кандидатов».
О своем решении баллотироваться Владимир Путин объявил накануне, 6 декабря, на встрече с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде.
Дмитрий Песков: «Да, Путин самый сильный кандидат, помимо него будут и другие кандидаты. Шансы, конечно, больше всего у Путина, тот уровень поддержки, который есть у него, недоступен для других кандидатов».
О своем решении баллотироваться Владимир Путин объявил накануне, 6 декабря, на встрече с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде.
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