Как Путин объявил об участии в президентских выборах

Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом сам глава государства заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.
Глава государства на встрече с сотрудниками завода ГАЗ, где сегодня празднуют 85-летие, отметил, что выбрал лучшее места и лучший повод, чтобы объявить о намерении участвовать в выборах 2018 года.
Ранее сегодня к Путину с вопросом об участии в выборах обратились волонтеры в ходе форума «Доброволец» в Москве. Президент спросил у молодых людей поддержат ли они его, на что ему ответили громкими аплодисментами. И российский лидер заявил, что примет решение в ближайшее время.
Сегодня же на митинге-концерте, посвященном 85-летию ГАЗ в Нижнем Новгороде один из сотрудников завода Артём Баранов напомнил президенту про обещание и попросил «сделать рабочим подарок», огласив свое решение.
Артём Баранов, сотрудник завода ГАЗ: «Так вот, сегодня в этом зале все без исключения Вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за Вас, ГАЗ — за Вас».
Владимир Путин, президент РФ: «Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации».
Слова главы государства были встречены аплодисментами. «Спасибо вам за эту реакцию. Спасибо за ваш труд, за отношение к делу, к стране. Уверен, что все у нас с вами получится», — сказал президент.
В 2018 году Путин будет в четвертый раз участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты. В случае победы ему предстоит занимать пост главы государства еще шесть лет, с 2018 по 2024 год. Полномочия нынешнего президентского срока Путина истекают 7 мая 2018 года.
Избирательная кампания по выборам президента РФ начнется в период с 7 по 17 декабря. Голосование состоится 18 марта. Ранее о желании участвовать в выборах заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, телеведущая Ксения Собчак, председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский, певица и правозащитница Екатерина Гордон, а также некоторые неизвестные широкому кругу общественные деятели.
Ранее сегодня к Путину с вопросом об участии в выборах обратились волонтеры в ходе форума «Доброволец» в Москве. Президент спросил у молодых людей поддержат ли они его, на что ему ответили громкими аплодисментами. И российский лидер заявил, что примет решение в ближайшее время.
Сегодня же на митинге-концерте, посвященном 85-летию ГАЗ в Нижнем Новгороде один из сотрудников завода Артём Баранов напомнил президенту про обещание и попросил «сделать рабочим подарок», огласив свое решение.
Артём Баранов, сотрудник завода ГАЗ: «Так вот, сегодня в этом зале все без исключения Вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за Вас, ГАЗ — за Вас».
Владимир Путин, президент РФ: «Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации».
Слова главы государства были встречены аплодисментами. «Спасибо вам за эту реакцию. Спасибо за ваш труд, за отношение к делу, к стране. Уверен, что все у нас с вами получится», — сказал президент.
В 2018 году Путин будет в четвертый раз участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты. В случае победы ему предстоит занимать пост главы государства еще шесть лет, с 2018 по 2024 год. Полномочия нынешнего президентского срока Путина истекают 7 мая 2018 года.
Избирательная кампания по выборам президента РФ начнется в период с 7 по 17 декабря. Голосование состоится 18 марта. Ранее о желании участвовать в выборах заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, телеведущая Ксения Собчак, председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский, певица и правозащитница Екатерина Гордон, а также некоторые неизвестные широкому кругу общественные деятели.
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