В Москве начался суд над виновником громкого ДТП на Волоколамском шоссе

В Хорошёвском суде Москвы началось рассмотрение дела о резонансном ДТП на Волоколамском шоссе, в котором пострадали четыре человека.
Обвиняемый — сын экс-президента крупной компании Андрей Смирнов. По версии сыщиков, именно он в июле текущего года на своем Mercedes спровоцировал серьезную аварию, выехав на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Skoda и Fiat.
Автомобиль Смирнова сгорел полностью, а сам он скрылся с места. Оперативникам пришлось объявить его в федеральный розыск.
Как передает корреспондент НТВ Никита Развозжаев, обвиняемый пришел в суд, опираясь на костыли. Его адвокаты утверждают, что сам он до сих пор еще не пришел в себя после того ДТП и до сих пор проходит реабилитацию. Разговаривать с журналистами обвиняемый отказался.
Подробности дела и кадры громкого ДТП — в видеоматериале программы «ЧП».
Автомобиль Смирнова сгорел полностью, а сам он скрылся с места. Оперативникам пришлось объявить его в федеральный розыск.
Как передает корреспондент НТВ Никита Развозжаев, обвиняемый пришел в суд, опираясь на костыли. Его адвокаты утверждают, что сам он до сих пор еще не пришел в себя после того ДТП и до сих пор проходит реабилитацию. Разговаривать с журналистами обвиняемый отказался.
Подробности дела и кадры громкого ДТП — в видеоматериале программы «ЧП».
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