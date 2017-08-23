Устроивший ДТП на Волоколамке мажор задержан полицией

Задержан виновник крупного ДТП на Волоколамском шоссе в Москве, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в
пресс-центре МВД России.
Из сообщения пресс-центра МВД России: «22 августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции водитель автомобиля Mercedes был задержан на улице Маршала Конева».
В пресс-центре МВД добавили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, передает ТАСС.
Авария произошла 25 июля. По данным ГУ МВД по Москве, Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Skoda и Fiat. В результате Mercedes загорелся, но водитель выбрался из салона и сбежал с места ДТП. Позже личность виновника аварии установили, им оказался Андрей Смирнов, сын известного московского бизнесмена. Нарушитель с 28 июля находился в федеральном розыске.
В пресс-центре МВД добавили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, передает ТАСС.
Авария произошла 25 июля. По данным ГУ МВД по Москве, Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Skoda и Fiat. В результате Mercedes загорелся, но водитель выбрался из салона и сбежал с места ДТП. Позже личность виновника аварии установили, им оказался Андрей Смирнов, сын известного московского бизнесмена. Нарушитель с 28 июля находился в федеральном розыске.
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