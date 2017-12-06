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    Пентагон «с уважением не согласен» с Россией по поводу разгрома ИГИЛ. Ирак, Исламское государство, Пентагон, Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПентагон «с уважением не согласен» с Россией по поводу разгрома ИГИЛ

    Пентагон «с уважением не согласен» с Россией по поводу разгрома ИГИЛ

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    Пентагон «с уважением не согласен» с Россией по поводу разгрома ИГИЛ

    Пентагон «с уважением не согласен» с Россией по поводу разгрома ИГИЛ

      Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что боевики «Исламского государства» в Сирии еще не побеждены.

      Представитель военного ведомства назвал «интересными» слова Владимира Путина о разгроме запрещенной группировки на обоих берегах Евфрата в Сирии, но заявил, что пока о полной победе говорить рано.

      Эрик Пэхон, представитель Пентагона: «Я считаю, это интересное заявление. Я с уважением не соглашусь. ИГИЛ не побеждено».

      По словам Пэхона, присутствие ИГИЛ в Сирии еще сохраняется, передает РИА Новости.

      Ранее сегодня российский президент объявил о том, что операции на восточном и западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов. При этом Путин подчеркнул, что отдельные очаги сопротивления все еще могут сохраняться. А в Генштабе ВС РФ заявили, что Сирия полностью освобождена от террористов, а все бандформирования ИГИЛ уничтожены.

      Позднее же Дональд Трамп заявил, что боевики ИГИЛ фактически выбиты из Сирии и Ирака, отметив при этом, что теперь террористы могут «разбежаться» по всему миру.

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