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    Трамп заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке

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    • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst
    Трамп заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке

    Трамп заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке

    Трамп заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Президент США заявил, что боевики запрещенного «Исламского государства» практически полностью выдавлены с территории Ирака и Сирии.

    При этом Дональд Трамп отметил, что теперь террористы могут «разбежаться» по всему миру.

    Дональд Трамп, президент США: «Они фактически выбиты из Сирии, выбиты из Ирака. Это хорошие новости. Плохие новости заключаются в том, что они разбегаются повсюду. Они возвращаются в некоторые страны, но мы не хотим, чтобы они вернулись в нашу страну, поэтому мы пристально следим за ними».

    Также, выступая на заседании с членами администрации, Трамп поблагодарил главу Пентагона Джеймса Мэттиса, отметив, что тот «выбил из ИГИЛ все силы», передает РИА Новости.

    смотретьПутин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии
    Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии
    Отметим, что ранее сегодня Владимир Путин объявил о том, что операции на восточном и западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов. При этом президент подчеркнул, что отдельные очаги сопротивления все еще могут оставаться.

    Между тем в Генштабе ВС РФ заявили, что Сирия полностью освобождена от террористов, а все бандформирования ИГИЛ уничтожены.

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