Трамп заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке

Президент США заявил, что боевики запрещенного «Исламского государства» практически полностью выдавлены с территории Ирака и Сирии.
При этом Дональд Трамп отметил, что теперь террористы могут «разбежаться» по всему миру.
Дональд Трамп, президент США: «Они фактически выбиты из Сирии, выбиты из Ирака. Это хорошие новости. Плохие новости заключаются в том, что они разбегаются повсюду. Они возвращаются в некоторые страны, но мы не хотим, чтобы они вернулись в нашу страну, поэтому мы пристально следим за ними».
Также, выступая на заседании с членами администрации, Трамп поблагодарил главу Пентагона Джеймса Мэттиса, отметив, что тот «выбил из ИГИЛ все силы», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня Владимир Путин объявил о том, что операции на восточном и западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов. При этом президент подчеркнул, что отдельные очаги сопротивления все еще могут оставаться.
Между тем в Генштабе ВС РФ заявили, что Сирия полностью освобождена от террористов, а все бандформирования ИГИЛ уничтожены.
Дональд Трамп, президент США: «Они фактически выбиты из Сирии, выбиты из Ирака. Это хорошие новости. Плохие новости заключаются в том, что они разбегаются повсюду. Они возвращаются в некоторые страны, но мы не хотим, чтобы они вернулись в нашу страну, поэтому мы пристально следим за ними».
Также, выступая на заседании с членами администрации, Трамп поблагодарил главу Пентагона Джеймса Мэттиса, отметив, что тот «выбил из ИГИЛ все силы», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня Владимир Путин объявил о том, что операции на восточном и западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов. При этом президент подчеркнул, что отдельные очаги сопротивления все еще могут оставаться.
Между тем в Генштабе ВС РФ заявили, что Сирия полностью освобождена от террористов, а все бандформирования ИГИЛ уничтожены.
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