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    Художники восстановят мемориальное граффити в Петербурге. Санкт-Петербург, граффити, метро, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХудожники восстановят мемориальное граффити в Петербурге

    Художники восстановят мемориальное граффити в Петербурге

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    Художники восстановят мемориальное граффити в Петербурге

    Художники восстановят мемориальное граффити в Петербурге

      Представитель арт-группы «Явь» заявил, что граффити в память о жертвах теракта в метро будет сделано вновь на согласованной с властями территории.

      Граффити в память о жертвах теракта в петербургском метро, закрашенное по требованию чиновников, будет восстановлено. Об этом спустя двое суток после исчезновения рисунка со стены трансформаторной будки на Серпуховской улице заявили сами художники.

      Правда, сроки и место появления нового изображения пока не называют. Необходимо пройти согласование. В этом участникам арт-группы обещали помочь сотрудники «Ленэнерго».

      Любовь Шнайдер, пресс-секретарь арт-группы «Явь»: «Конечно, жаль, что именно эту работу закрасили, поскольку она достаточно долгое время была на своем месте. И эта работа особенная. Реакция жителей была достаточно незамедлительной. Мы получили много посланий со словами о том, что эта работа закрашена. Сейчас мы планируем ее восстановить».

      Изображение тоннеля и приближающегося поезда с надписью «Тьма не страшна, если стремишься к свету» появилась на Серпуховской еще в апреле. А накануне из-за жалобы граждан оно было закрашено, превратившись в бордовый прямоугольник.

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