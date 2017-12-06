Художники восстановят мемориальное граффити в Петербурге

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арт-группы «Явь» заявил, что граффити в память о жертвах теракта в метро будет сделано вновь на согласованной с властями территории.
Граффити в память о жертвах теракта в петербургском метро, закрашенное по требованию чиновников, будет восстановлено. Об этом спустя двое суток после исчезновения рисунка со стены трансформаторной будки на Серпуховской улице заявили сами художники.
Правда, сроки и место появления нового изображения пока не называют. Необходимо пройти согласование. В этом участникам арт-группы обещали помочь сотрудники «Ленэнерго».
Любовь Шнайдер, пресс-секретарь арт-группы «Явь»: «Конечно, жаль, что именно эту работу закрасили, поскольку она достаточно долгое время была на своем месте. И эта работа особенная. Реакция жителей была достаточно незамедлительной. Мы получили много посланий со словами о том, что эта работа закрашена. Сейчас мы планируем ее восстановить».
Изображение тоннеля и приближающегося поезда с надписью «Тьма не страшна, если стремишься к свету» появилась на Серпуховской еще в апреле. А накануне из-за жалобы граждан оно было закрашено, превратившись в бордовый прямоугольник.
Правда, сроки и место появления нового изображения пока не называют. Необходимо пройти согласование. В этом участникам арт-группы обещали помочь сотрудники «Ленэнерго».
Любовь Шнайдер, пресс-секретарь арт-группы «Явь»: «Конечно, жаль, что именно эту работу закрасили, поскольку она достаточно долгое время была на своем месте. И эта работа особенная. Реакция жителей была достаточно незамедлительной. Мы получили много посланий со словами о том, что эта работа закрашена. Сейчас мы планируем ее восстановить».
Изображение тоннеля и приближающегося поезда с надписью «Тьма не страшна, если стремишься к свету» появилась на Серпуховской еще в апреле. А накануне из-за жалобы граждан оно было закрашено, превратившись в бордовый прямоугольник.
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