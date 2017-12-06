Это вандализм: активисты шокированы удалением граффити в память о петербургском теракте

Сегодня энергетики и авторы мемориального рисунка на стене трансформаторной подстанции прокомментировали его исчезновение.
Активисты, по чьей инициативе появилось граффити в память о жертвах теракта в метро Петербурга, исчезновение рисунка сравнили с актом вандализма. Сразу две стены подстанции на Серпуховской улице в центре города оказались загрунтованы яркой краской.
Отмечается: это сделано неровно и не в цвет желтого кирпичного холста, что сводит к нулю все усилия по очищению постройки. При этом рядом остались нетронутыми гораздо более пестрые изображения.
Александра Шнайдрук, координатор группы помощи пострадавшим в теракте: «Видимо, прежде чем осквернять этот народный мемориал, городские власти не посчитали нужным вообще обсудить этот вопрос с комитетами, с гражданами, с пострадавшими».
Теперь активисты планируют согласовать новое изображение в память о погибших в теракте на том же месте.
Напомним: изображение тоннеля и приближающегося поезда с надписью «Тьма не страшна, если стремишься к свету» появилось на стене трансформаторной подстанции еще в апреле. И накануне, спустя 8 месяцев после трагедии, рисунок на Серпуховской улице закрасили по требованию районной администрации. Чиновников это потребовали сделать пользователи портала «Наш Петербург».
Управляющая компания не имела права очищать стену нежилого дома, и чиновники Адмиралтейского района предписали компании «Ленэнерго» устранить нарушение, пригрозив административным наказанием.
Юлия Зарубина, начальник пресс-центра компании «Ленэнерго»: «Со своей стороны „Ленэнерго“ заявляло, что граффити на указанной в обращении трансформаторной подстанции не носит экстремистский характер, не представляет угрозу жизни и здоровью граждан и, соответственно, не требует удаления. Однако администрация района сообщила о возбуждении административного дела в случае неустранения проблемы».
Трагедия в метро Северной столицы произошла 3 апреля и унесла жизни 16 человек, в том числе террориста-смертника.
Отмечается: это сделано неровно и не в цвет желтого кирпичного холста, что сводит к нулю все усилия по очищению постройки. При этом рядом остались нетронутыми гораздо более пестрые изображения.
Александра Шнайдрук, координатор группы помощи пострадавшим в теракте: «Видимо, прежде чем осквернять этот народный мемориал, городские власти не посчитали нужным вообще обсудить этот вопрос с комитетами, с гражданами, с пострадавшими».
Теперь активисты планируют согласовать новое изображение в память о погибших в теракте на том же месте.
Напомним: изображение тоннеля и приближающегося поезда с надписью «Тьма не страшна, если стремишься к свету» появилось на стене трансформаторной подстанции еще в апреле. И накануне, спустя 8 месяцев после трагедии, рисунок на Серпуховской улице закрасили по требованию районной администрации. Чиновников это потребовали сделать пользователи портала «Наш Петербург».
Управляющая компания не имела права очищать стену нежилого дома, и чиновники Адмиралтейского района предписали компании «Ленэнерго» устранить нарушение, пригрозив административным наказанием.
Юлия Зарубина, начальник пресс-центра компании «Ленэнерго»: «Со своей стороны „Ленэнерго“ заявляло, что граффити на указанной в обращении трансформаторной подстанции не носит экстремистский характер, не представляет угрозу жизни и здоровью граждан и, соответственно, не требует удаления. Однако администрация района сообщила о возбуждении административного дела в случае неустранения проблемы».
Трагедия в метро Северной столицы произошла 3 апреля и унесла жизни 16 человек, в том числе террориста-смертника.
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