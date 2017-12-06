Путин утвердил бюджет до 2020 года

Президент подписал закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период
2019–2020 годов.
Согласно документу, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, доходы российского бюджета в будущем году составят 15,26 трлн рублей, в 2019-м — 15,55 трлн рублей, а в 2020 году — 16,3 трлн рублей.
При этом расходы запланированы на уровне 16,53 трлн рублей в 2018 году, 16,4 трлн в 2019-м и 17,155 трлн — в 2020-м. Дефицит федерального бюджета составит 1,3 трлн рублей (1,3% ВВП) в будущем году, в 2019-м — 819,1 млрд рублей (0,8% ВВП), в 2020-м — 870 млрд рублей (0,8% ВВП). Внутренний госдолг на конец 2018 года составит 10,502 трлн рублей, внешний — 71,6 млрд долларов.
Также объем ВВП на ближайшие три года учитывается в размере 97,46 трлн, 103,23 трлн и 110,24 трлн рублей соответственно; цена на нефть — 43,8 доллара за баррель в 2018-м, 41,6 доллара за баррель в 2019-м и 42,4 доллара за баррель в 2020-м. Курс доллара составит 64,7 рубля в 2018 году, 66,9 рубля в 2019-м и 68 рублей в 2020-м.
Госдума приняла бюджет 24 ноября, а Совет Федерации одобрил документ 29 ноября.
При этом расходы запланированы на уровне 16,53 трлн рублей в 2018 году, 16,4 трлн в 2019-м и 17,155 трлн — в 2020-м. Дефицит федерального бюджета составит 1,3 трлн рублей (1,3% ВВП) в будущем году, в 2019-м — 819,1 млрд рублей (0,8% ВВП), в 2020-м — 870 млрд рублей (0,8% ВВП). Внутренний госдолг на конец 2018 года составит 10,502 трлн рублей, внешний — 71,6 млрд долларов.
Также объем ВВП на ближайшие три года учитывается в размере 97,46 трлн, 103,23 трлн и 110,24 трлн рублей соответственно; цена на нефть — 43,8 доллара за баррель в 2018-м, 41,6 доллара за баррель в 2019-м и 42,4 доллара за баррель в 2020-м. Курс доллара составит 64,7 рубля в 2018 году, 66,9 рубля в 2019-м и 68 рублей в 2020-м.
Госдума приняла бюджет 24 ноября, а Совет Федерации одобрил документ 29 ноября.
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