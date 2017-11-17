Проект федерального бюджета на ближайшие 3 года принят во втором чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении приняла проект закона о федеральном бюджете на
2018–2020 годы и занялась целым рядом так называемых народных законопроектов.
Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября. Согласно документу, доходы российского бюджета в будущем году составят 15,26 триллиона рублей, в 2019-м — 15,55 триллиона рублей, в 2020 году — 16,3 триллиона рублей.
Расходы запланированы на уровне 16,53 триллиона рублей в 2018 году, 16,4 триллиона в 2019 году и 17,155 триллиона — в 2020-м. Дефицит федерального бюджета составит 1,3 триллиона рублей в будущем году, в 2019-м — 819,1 миллиарда рублей, в 2020-м — 870 миллиардов рублей. В бюджет также заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило, которое предполагает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены на углеводороды выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы.
Как заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, ко второму чтению было подано 586 поправок, к принятию рекомендовано 406, остальные были сняты или учтены частично. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Расходы запланированы на уровне 16,53 триллиона рублей в 2018 году, 16,4 триллиона в 2019 году и 17,155 триллиона — в 2020-м. Дефицит федерального бюджета составит 1,3 триллиона рублей в будущем году, в 2019-м — 819,1 миллиарда рублей, в 2020-м — 870 миллиардов рублей. В бюджет также заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило, которое предполагает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены на углеводороды выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы.
Как заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, ко второму чтению было подано 586 поправок, к принятию рекомендовано 406, остальные были сняты или учтены частично. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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