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    Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии

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    Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии

    Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии

    Президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) на обоих берегах Евфрата в Сирии.

    Владимир Путин сообщил, что о полном разгроме террористов ему доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    Владимир Путин, президент РФ: «Два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов».

    Российский лидер отметил, что боевая работа в Сирии закончена.

    Владимир Путин: «Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов».

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    Ранее представитель российской группировки в Сирии, генерал-майор Евгений Поплавский сообщил, что в ближайшие дни при помощи ВКС РФ от террористов будет полностью освобожден восточный берег Евфрата.. В ответ на это Пентагон заявил, что главная заслуга в борьбе с «Исламским государством» на территории страны принадлежит США, а «сирийский режим и Российская Федерация осуществили лишь небольшую часть операций против ИГИЛ».

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    В Минобороны отметили, что американские военные, делая такие заявления, пытаются выдать желаемое за действительное. В российском военном ведомстве подчеркнули, что «в течение последнего месяца суточная боевая работа международной коалиции по террористам ИГИЛ не превышала три-пять ударов по одиночным целям вдали от опорных пунктов боевиков», в то время как авиация ВКС России выполнила 672 боевых вылета и поразила более 1450 целей. В Совфеде посоветовали представителям Пентагона «полистать учебник по элементарной логике».

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