Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Курс рубля замедлил снижение после заявления Путина об участии в выборах

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    • Фото: Reuters © 2017, Ilya Naymushin
    Курс рубля замедлил снижение после заявления Путина об участии в выборах

    Курс рубля замедлил снижение после заявления Путина об участии в выборах

    Курс рубля замедлил снижение после заявления Путина об участии в выборах
  • Фото: Reuters © 2017, Ilya Naymushin

    • Курс рубля замедлил снижение к доллару и евро после того, как Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах.

    О том, что рубль замедлил снижение, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Так, до заявления Путина об участии в выборах доллар стоил 59,16 рублей, затем опустился до 59,08 рублей. Евро опустился с отметки 69,84 рублей до 69,63 рублей.

    При этом в целом курс евро и доллара относительно рубля растет. В среду рынок российских акций торгуется разнонаправленно.

    смотретьВладимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента
    Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента
    Ранее в среду на мероприятии, посвященном юбилею завода ГАЗ, президент России Владимир Путин объявил о своем решении участвовать в выборах главы государства в 2018 году.

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