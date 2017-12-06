Курс рубля замедлил снижение после заявления Путина об участии в выборах

Курс рубля замедлил снижение к доллару и евро после того, как Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах.
О том, что рубль замедлил снижение, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Так, до заявления Путина об участии в выборах доллар стоил 59,16 рублей, затем опустился до 59,08 рублей. Евро опустился с отметки 69,84 рублей до 69,63 рублей.
При этом в целом курс евро и доллара относительно рубля растет. В среду рынок российских акций торгуется разнонаправленно.
Ранее в среду на мероприятии, посвященном юбилею завода ГАЗ, президент России Владимир Путин объявил о своем решении участвовать в выборах главы государства в 2018 году.
При этом в целом курс евро и доллара относительно рубля растет. В среду рынок российских акций торгуется разнонаправленно.
Ранее в среду на мероприятии, посвященном юбилею завода ГАЗ, президент России Владимир Путин объявил о своем решении участвовать в выборах главы государства в 2018 году.
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