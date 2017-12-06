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    Песков рассказал, когда Путин может объявить о своем участии в выборах

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    • Фото: РИА Новости, Сысоев Григорий
    Песков рассказал, когда Путин может объявить о своем участии в выборах

    Песков рассказал, когда Путин может объявить о своем участии в выборах

    Песков рассказал, когда Путин может объявить о своем участии в выборах
  • Фото: РИА Новости, Сысоев Григорий

    • Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может объявить о своем намерении участвовать в выборах президента в любой момент.

    Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, обнародует ли Путин свою позицию относительно участия в выборах сегодня, в среду.

    Дмитрий Песков: «Президент может это сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день. Когда он примет такое решение, я не знаю. А слухи у нас насчет каждого дня и ходят».

    Президент России Владимир Путин пока не сообщил о решении участвовать в выборах и о намерении выдвигать свою кандидатуру. Ранее, на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС, состоявшейся 11 ноября, глава государства заявил, что время говорить об этом еще не пришло.

    Избирательная кампания по выборам президента РФ официально должна начаться в период с 7 по 17 декабря. Ожидается, что сам день выборов будет назначен на 18 марта 2018 года.


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