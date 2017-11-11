Владимир Путин на
пресс-конференции по итогам саммита во Вьетнаме ответил на вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок.
Президент России Владимир Путин считает преждевременным говорить о своем участии или неучастии в выборах главы государства в 2018 году. Он заявил, что время говорить об этом еще не пришло.
Владимир Путин, президент РФ: «Оставлю без ответа пока. Время придет, мы поговорим на эту тему».
Вопрос о возможном выдвижении президента задал на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС один из российских журналистов, сформулировав его максимально коротко и без упоминания слова «выборы»: «Когда уже наконец?» Все присутствующие в зале поняли, о чем идет речь, отмечает РИА Новости.
Избирательная кампания по выборам президента РФ официально должна начаться в период с 7 по 17 декабря. Ожидается, что сам день выборов будет назначен на 18 марта.
Президент России Владимир Путин пока не сообщил о решении участвовать в выборах и не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру. Ранее о желании участвовать в президентской кампании заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, а также бизнесмен Сергей Полонский.
Владимир Путин, президент РФ: «Оставлю без ответа пока. Время придет, мы поговорим на эту тему».
Вопрос о возможном выдвижении президента задал на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС один из российских журналистов, сформулировав его максимально коротко и без упоминания слова «выборы»: «Когда уже наконец?» Все присутствующие в зале поняли, о чем идет речь, отмечает РИА Новости.
Избирательная кампания по выборам президента РФ официально должна начаться в период с 7 по 17 декабря. Ожидается, что сам день выборов будет назначен на 18 марта.
Президент России Владимир Путин пока не сообщил о решении участвовать в выборах и не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру. Ранее о желании участвовать в президентской кампании заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, а также бизнесмен Сергей Полонский.
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