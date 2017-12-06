На территории колонии строгого режима в Соликамске горел коровник

Предварительной причиной пожара в колонии строгого режима в пермском Соликамске стало замыкание электропроводки.
Исправительная колония, на территории которой накануне произошло ЧП, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по Пермскому краю.
Станислав Волегов, руководитель пресс-службы Главного управления ФСИН по Пермскому краю: «Комиссия еще работает, но есть предварительная информация о том, что возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки на чердачном помещении. Выгорела часть крыши на площади около 1,1 тысячи кв метров. Ущерб уточняется».
В ведомстве отмечают, что огонь полностью уничтожил крышу административного здания, однако сама трехэтажная постройка не пострадала. Жертв и пострадавших нет, попыток побега среди заключенных не было.
Пермский портал «В курсе.ру» уточняет, что на территории колонии горел коровник: спасатели эвакуировали из хозяйственного здания двух человек и 53 коровы. Также отмечается, что среди прочих рассматривается версия умышленного поджога.
Пожар произошел вечером во вторник в исправительной колонии строгого режима, расположенной рядом с колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь», которая отличается одним из самых жестких режимов в системе исправительных учреждений. За все время существования там не произошло ни одного случая побега.
Станислав Волегов, руководитель пресс-службы Главного управления ФСИН по Пермскому краю: «Комиссия еще работает, но есть предварительная информация о том, что возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки на чердачном помещении. Выгорела часть крыши на площади около 1,1 тысячи кв метров. Ущерб уточняется».
В ведомстве отмечают, что огонь полностью уничтожил крышу административного здания, однако сама трехэтажная постройка не пострадала. Жертв и пострадавших нет, попыток побега среди заключенных не было.
Пермский портал «В курсе.ру» уточняет, что на территории колонии горел коровник: спасатели эвакуировали из хозяйственного здания двух человек и 53 коровы. Также отмечается, что среди прочих рассматривается версия умышленного поджога.
Пожар произошел вечером во вторник в исправительной колонии строгого режима, расположенной рядом с колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь», которая отличается одним из самых жестких режимов в системе исправительных учреждений. За все время существования там не произошло ни одного случая побега.
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