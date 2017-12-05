В колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» вспыхнул крупный пожар

Крупный пожар возник на территории исправительной колонии особого режима для пожизненно заключенных «Белый лебедь» в городе Соликамске Пермского края.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на территории колонии горит административное здание на площади 1800 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. По предварительной информации, возгорание возникло на кровле здания.
По данным РИА Новости, в колонии загорелось здание штаба, при этом угрозы перехода огня на другие здания нет.
В колонии «Белый лебедь» отбывают пожизненный срок несколько сотен осужденных за особо тяжкие преступления. Это убийцы, насильники, члены бандитских формирований, лидеры организованных преступных группировок, на счету которых такие серьезные преступления, как захват заложников, похищение людей и заказные убийства.
Колония отличается одним из самых жестких режимов в системе исправительных учреждений. За все время существования колонии ни одного случая побега из нее не было.
По данным РИА Новости, в колонии загорелось здание штаба, при этом угрозы перехода огня на другие здания нет.
В колонии «Белый лебедь» отбывают пожизненный срок несколько сотен осужденных за особо тяжкие преступления. Это убийцы, насильники, члены бандитских формирований, лидеры организованных преступных группировок, на счету которых такие серьезные преступления, как захват заложников, похищение людей и заказные убийства.
Колония отличается одним из самых жестких режимов в системе исправительных учреждений. За все время существования колонии ни одного случая побега из нее не было.
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